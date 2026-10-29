ETV Bharat / state

कल उत्तराखंड रोडवेज बसों का चक्का जाम, कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का किया ऐलान

उत्तराखंड रोडवेज ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड रोडवेज बसों से सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. तीन माह के लंबित वेतन के भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने शुक्रवार 30 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और बसों का चक्का जाम करने का ऐलान किया है.

गुरुवार को उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय में प्रबंध निदेशक रीना जोशी की अध्यक्षता में कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच करीब साढ़े तीन घंटे तक वार्ता चली, लेकिन आखिर में यह वार्ता बेनतीजा रही. इसके बाद उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने हड़ताल पर जाने का मन बन लिया. अब कल यानी 30 अक्टूबर से उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी.