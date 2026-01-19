ETV Bharat / state

लोहाघाट में हुए रोडवेज बस के ब्रेक फेल, लक्सर में भी हुआ भीषण सड़क हादसा

उत्तराखंड के हरिद्वार और चंपावत जिले सड़क हादसों की दो अलग-अलग खबरे सामने आया है.

लोहाघाट में हुए रोडवेज बस के ब्रेक फेल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 19, 2026 at 6:29 PM IST

4 Min Read
खटीमा/लक्सर: चंपावत जिले के लोहाघाट में जहां रोडवेज बस के ब्रेक फेल होने का मामला सामने आया है तो वहीं हरिद्वार जिले के लक्सर में भी बाइक सवार एक व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

बस अड्डे से निकलते हुए ब्रेक फेल: 19 जनवरी सोमवार को चंपावत जिले के लोहाघाट में उस वक्त बड़ा हादसा होते-होते बच गया, जब लोहाघाट डिपो की एक बस सवारियों को लेकर निकली ही थी कि बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए. ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बड़ा हादसा होने से टाला. ड्राइवर ने बस को दीवार से टकरा कर रोक लिया. गनीमत रही कि यह ब्रेक पहाड़ के रास्ते में किसी मोड़ पर फेल नहीं हुए, वरना हादसा बड़ा हो सकता.

बताया जा रहा है कि लोहाघाट डिपो की रोडवेज बस लोहाघाट से काशीपुर के लिए निकली थी. तभी अड्डे से 10 मीटर की दूरी पर बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए. बस चालक नंदन सिंह फर्त्याल ने सूझबूझ व हिम्मत का परिचय देते हुए बस को रेलिंग तोड़ते हुए सामने दीवार से टकरा दिया. गनीमत रही उस समय भीड़ भाड़ भरे राष्ट्रीय राजमार्ग में कोई वाहन व यात्री नहीं चल रहे थे.. अन्यथा हादसा जानलेवा हो सकता था.

बस के चालक नंदन सिंह फर्त्याल ने बताया कि उनके द्वारा वर्कशॉप में बस की जांच भी करवाई थी. जैसे ही वह बस को स्टार्ट कर काशीपुर की ओर लेकर जाने लगे तो बस का प्रेशर लीक हो गया और ब्रेक फेल हो गए. उन्होंने बताया बस में सवारियां पूरी तरह भरी हुई थी. अचानक हुए हादसे से सवारियों में हड़कंप मच गया. बस राजमार्ग में तिरछी खड़ी हो गई, जिस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बाधित हो गया था.

पुलिस कर्मियों के द्वारा रोडवेज बस अड्डे के अंदर से वाहनों का संचालन किसी तरह सुचारू करवाया गया. यात्रियों को दूसरी बस में गंतव्य की ओर रवाना किया गया. बता दें कि लोहाघाट डिपो में 33 बसे है, जिसमें 11 बसे अपना समय पूरा कर चुका है. कुछ दिन पूर्व लोहाघाट से देहरादून जा रही रोडवेज बस में भी तकनीकी खराबी से आग लग गई थी. किसी तरह यात्रियों व चालक परिचालक ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई थी.

हरिद्वार के लक्सर में बाइक सवार की मौत: हरिद्वार जिले के लक्सर में हबीबपुर कुड़ी गांव के पास सड़क हादसे में 30 साल के व्यक्ति की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि हादसा देर रात हो हुआ है, लेकिन पुलिस को मामले की जानकारी सुबह मिली, जब स्थानीय लोगों ने तड़के सड़क किनारे युवक का शव पड़ा देखा. उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी.

Champawat
सड़क किनारे पड़ी बाइक. (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही रायसी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से मृतक की शिनाख्त की गई. मृतक का नाम प्रदीप पुत्र बाबूराम उम्र 30 वर्ष निवासी कलसिया के रूप में की गई.

बताया जा रहा है कि प्रदीप जेके टायर फैक्ट्री में कार्यरत था और ड्यूटी समाप्त कर देर रात मोटरसाइकिल से अपने घर कलसिया लौट रहा था. तभी शायद वो हादसे का शिकार हुआ. रायसी चौकी प्रभारी नीरज रावत ने बताया कि हबीबपुर कुड़ी गांव के पास सड़क दुर्घटना में युवक की मौत की सूचना प्राप्त हुई थी. शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल रुड़की भेज दिया गया है. अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है व मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार वाहन और चालक की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि इससे पहले रविवार को हरिद्वार-लक्सर रोड पर ई रिक्शा और कार की भिड़ंत में तीन लोगों की जान गई थी. वहीं देर शाम रविवार को बाइक सवार दंपति को डंपर ने टक्कर मारी थी. इस हादसे में भी तीन वर्षीय मासूम बालक की मौत हो गई थी.

