लोहाघाट में हुए रोडवेज बस के ब्रेक फेल, लक्सर में भी हुआ भीषण सड़क हादसा

खटीमा/लक्सर: चंपावत जिले के लोहाघाट में जहां रोडवेज बस के ब्रेक फेल होने का मामला सामने आया है तो वहीं हरिद्वार जिले के लक्सर में भी बाइक सवार एक व्यक्ति सड़क हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

बस अड्डे से निकलते हुए ब्रेक फेल: 19 जनवरी सोमवार को चंपावत जिले के लोहाघाट में उस वक्त बड़ा हादसा होते-होते बच गया, जब लोहाघाट डिपो की एक बस सवारियों को लेकर निकली ही थी कि बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए. ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए बड़ा हादसा होने से टाला. ड्राइवर ने बस को दीवार से टकरा कर रोक लिया. गनीमत रही कि यह ब्रेक पहाड़ के रास्ते में किसी मोड़ पर फेल नहीं हुए, वरना हादसा बड़ा हो सकता.

बताया जा रहा है कि लोहाघाट डिपो की रोडवेज बस लोहाघाट से काशीपुर के लिए निकली थी. तभी अड्डे से 10 मीटर की दूरी पर बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए. बस चालक नंदन सिंह फर्त्याल ने सूझबूझ व हिम्मत का परिचय देते हुए बस को रेलिंग तोड़ते हुए सामने दीवार से टकरा दिया. गनीमत रही उस समय भीड़ भाड़ भरे राष्ट्रीय राजमार्ग में कोई वाहन व यात्री नहीं चल रहे थे.. अन्यथा हादसा जानलेवा हो सकता था.

बस के चालक नंदन सिंह फर्त्याल ने बताया कि उनके द्वारा वर्कशॉप में बस की जांच भी करवाई थी. जैसे ही वह बस को स्टार्ट कर काशीपुर की ओर लेकर जाने लगे तो बस का प्रेशर लीक हो गया और ब्रेक फेल हो गए. उन्होंने बताया बस में सवारियां पूरी तरह भरी हुई थी. अचानक हुए हादसे से सवारियों में हड़कंप मच गया. बस राजमार्ग में तिरछी खड़ी हो गई, जिस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बाधित हो गया था.

पुलिस कर्मियों के द्वारा रोडवेज बस अड्डे के अंदर से वाहनों का संचालन किसी तरह सुचारू करवाया गया. यात्रियों को दूसरी बस में गंतव्य की ओर रवाना किया गया. बता दें कि लोहाघाट डिपो में 33 बसे है, जिसमें 11 बसे अपना समय पूरा कर चुका है. कुछ दिन पूर्व लोहाघाट से देहरादून जा रही रोडवेज बस में भी तकनीकी खराबी से आग लग गई थी. किसी तरह यात्रियों व चालक परिचालक ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई थी.