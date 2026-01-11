ETV Bharat / state

नैनीताल के भीमताल में बड़ा सड़क हादसा, बच्चों से भरा टेंपो ट्रेवलर खाई में गिरा

नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भीमताल-हल्द्वानी रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां बोहराकून नाम की जगह पर छात्रों से भरा टेंपो ट्रैवलर खाई में जा गिरा. बताया जा रहा है कि ट्रैवलर में 24 बच्चों समेत 27 लोग सवार थे. फिलहाल, घायलों को रेस्क्यू अस्पताल पहुंचा दिया गया है. जहां पर उनका उपचार चल रहा है.

बच्चों से भरा टेंपो ट्रैवलर खाई में गिरा: जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से 25 बच्चों का ग्रुप टेंपो ट्रैवलर वाहन संख्या DDO 1X 9181 से भीमताल घूमने आया था. जो घूमने के बाद वापस दिल्ली की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान भीमताल-हल्द्वानी रोड पर बोहराकून के पास टेंपो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर करीब 40 मीटर खाई में जा गिरा. जो नीचे पेड़ पर जाकर रूक गया. ट्रैवलर खाई में गिरता देख स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना भीमताल पुलिस को दी.

वहीं, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को खाई से बाहर निकाल कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीमताल भेजा गया. जहां घायलों का उपचार चल रहा है. हादसे में चोटिल 2 वयस्क और 16 बच्चों का सीएचसी भीमताल में उपचार कराया गया. जिनमें से 4 बच्चों को एंबुलेंस के माध्यम से सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर किया गया है.

टेंपो ट्रैवलर 24 बच्चे समेत सवार थे 27 लोग: नैनीताल पुलिस के मुताबिक, टेंपो ट्रैवलर में 27 लोग सवार थे. जिनमें 24 बच्चे, 2 वयस्क और 1 ड्राइवर शामिल है. फिलहाल, घायलों की जानकारी पुलिस जुटा रही है. वहीं, सड़क संकरी होने के चलते हादसा होने का अंदेशा लगाया जा रहा है.