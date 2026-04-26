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पौड़ी में गहरी खाई में गिरी कार, अब तक एक की मौत, कई लोग घायल

पौड़ी: उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक कार खाई में जा गिरी. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि, 5 अन्य लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि सभी मां चंद्रबदनी के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए.

मां चंद्रबदनी के दर्शन कर लौट रहा था परिवार: जानकारी के मुताबिक, पौड़ी जिले के कफलना गांव का एक परिवार कार से टिहरी में स्थित मां चंद्रबदनी के दर्शन कर लौट रहा था. लौटते समय सबदरखाल और देवप्रयाग के बीच कुंडाधार से करीब एक किलोमीटर आगे उनकी कार संख्या UK 12 G 5971 अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी.

बताया जा रहा है कि कार में कुल 6 लोग सवार थे. हादसे में सभी लोग घायल हो गए. जिनमें कफलना निवासी लक्ष्मण सिंह रावत गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को तत्काल सरकारी अस्पताल बागी (देवप्रयाग) पहुंचाया गया.

लक्ष्मण सिंह रावत ने तोड़ा दम: डॉक्टरों ने लक्ष्मण सिंह रावत की हालत को नाजुक देखते हुए उनका इलाज शुरू किया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. अन्य पांच घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सामान्य चोटें बताई गई हैं और उनका इलाज जारी है.

इससे पहले हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस व राहत दल मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला. कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को खाई से बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए बागी अस्पताल पहुंचाया.