उत्तराखंड में यहां गहरी खाई में गिरी कार, देवरानी-जेठानी की मौत

उत्तराखंड में त्योहार के दिन पसरा मातम, पिथौरागढ़ जिले में गहरी खाई में गिरी कार, दो महिलाओं की गई जान
Published : January 14, 2026 at 6:18 PM IST|
Updated : January 14, 2026 at 6:39 PM IST
बेरीनाग: पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां चाकबोरा मोटर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. जिसमें देवरानी-जेठानी की मौके पर मौत हो गई. जबकि, कार चालक गंभीर रूप से घायल है.
चाकबोरा मोटर मार्ग पर कार खाई में गिरी: जानकारी के मुताबिक, यह हादसा बेरीनाग तहसील से 25 किलोमीटर दूर चाकबोरा मोटर मार्ग पर हुआ है. जहां 14 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे के आसपास एक ऑल्टो कार संख्या UK TA 5128 अचानक अनियंत्रित हो गई. जिससे कार करीब 150 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी. कार में तीन लोग सवार थे. जिसमें दो विधवा महिलाएं भी बैठी हुई थी. दोनों महिलाओं की हादसे में घटनास्थल पर ही मौत हो गई.
दो महिलाओं की मौत, चालक गंभीर रूप से घायल: वहीं, कार चालक गोकुल कुमार आगरी गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही बेरीनाग कोतवाल नरेश कुमार गंगवार के नेतृत्व में पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. जिसके तहत टीम गहरी खाई में उतर गंभीर रूप से घायल कार चालक को सड़क तक लाए.
आपस में देवरानी-जेठानी थी महिलाएं: इसके बाद हाईवे पेट्रोलिंग की टीम घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेरीनाग लेकर आए. जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर रेफर कर दिया है. घायल चालक के सिर और पैरों पर गहरी चोट लगी है. उधर, दोनों महिलाओं की मौत पर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. दोनों महिलाएं आपस में देवरानी-जेठानी थीं. जो हादसे का शिकार हुई हैं.
कार हादसे में मौत-
- हीरा देवी पत्नी स्व. नरेंद्र सिंह (उम्र 44 वर्ष), निवासी- ग्वाल राम मंदिर, पिथौरागढ़
- उमा देवी पत्नी स्व. पूरन सिंह (उम्र 45 वर्ष), निवासी- ग्वाल, पिथौरागढ़
कार हादसे में घायल-
- गोकुल कुमार आगरी पुत्र मदन राम (उम्र 28 वर्ष) निवासी- बोराआगर, पिथौरागढ़
चालक ने हादसे की बताई वजह: वहीं, हादसे में घायल कार चालक गोकुल कुमार ने बताया कि अचानक सामने कोई जानकर आ गया था. जिसके चलते वो कार से नियंत्रण खो बैठा. जिससे यह हादसा हो गया.
"अचानक कार के आगे कोई जानवर आ गया था. उसको बचाने के चक्कर में कार खाई में गिर गई. महिलाओं को दोपहर 2 बजे राईआगर कस्बे से अपनी कार में बैठाकर ले जा रहा था."- गोकुल कुमार, चालक
