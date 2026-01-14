ETV Bharat / state

उत्तराखंड में यहां गहरी खाई में गिरी कार, देवरानी-जेठानी की मौत

बेरीनाग: पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. जहां चाकबोरा मोटर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. जिसमें देवरानी-जेठानी की मौके पर मौत हो गई. जबकि, कार चालक गंभीर रूप से घायल है.

चाकबोरा मोटर मार्ग पर कार खाई में गिरी: जानकारी के मुताबिक, यह हादसा बेरीनाग तहसील से 25 किलोमीटर दूर चाकबोरा मोटर मार्ग पर हुआ है. जहां 14 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे के आसपास एक ऑल्टो कार संख्या UK TA 5128 अचानक अनियंत्रित हो गई. जिससे कार करीब 150 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी. कार में तीन लोग सवार थे. जिसमें दो विधवा महिलाएं भी बैठी हुई थी. दोनों महिलाओं की हादसे में घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

चाकबोरा मोटर मार्ग पर कार दुर्घटनाग्रस्त (फोटो- ETV Bharat)

दो महिलाओं की मौत, चालक गंभीर रूप से घायल: वहीं, कार चालक गोकुल कुमार आगरी गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही बेरीनाग कोतवाल नरेश कुमार गंगवार के नेतृत्व में पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. जिसके तहत टीम गहरी खाई में उतर गंभीर रूप से घायल कार चालक को सड़क तक लाए.