उत्तराखंड के सहसपुर में पेड़ से टकराई कार, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की दर्दनाक मौत
उत्तराखंड में लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं. इस बार सहसपुर क्षेत्र में कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 9, 2025 at 3:51 PM IST
विकासनगर: पछवादून क्षेत्र में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं. ताजा हादसा सहसपुर थाना क्षेत्र के बड़ा रामपुर के पास हुआ है. जहां एक कार पेड़ से जा टकराई. हादसे में कार सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया. जबकि, दो युवकों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.
सीधे पेड़ से टकराई कार: दरअसल, सहसपुर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि सहसपुर के रामपुर में बड़ी मस्जिद के पास एक कार पेड़ से टकरा गई है. कार में तीन युवक सवार थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. जहां एक कार संख्या UK 07 HE 9736 सड़क किनारे पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त मिली. कार में तीन युवक घायल अवस्था में मिले.
हादसे में युवक की गई जान: वहीं, सहसपुर पुलिस ने तीनों घायलों को एंबुलेंस की जरिए उपचार के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर भेजा. जहां पर डॉक्टरों ने सत्यम उर्फ हर्षराज नाम के युवक को मृत घोषित कर दिया. जबकि, घायल विनीत और सौरभ को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया. जबकि, सहसपुर पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है.
कार हादसे में मौत-
- सत्यम कुमार उर्फ हर्षराज पुत्र पंकज कुमार दुबे (उम्र 22 उम्र), निवासी- मुजफ्फरपुर, बिहार
कार हादसे में घायल-
- विनीत पुत्र संजय कुमार गुप्ता (उम्र 21 वर्ष), निवासी- बिहार
- सौरभ सिंह पुत्र राकेश सिंह, निवासी- प्रयागराज, उत्तर प्रदेश
"पुलिस को डायल 112 से कार हादसे की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया. जिसमें से सत्यम कुमार नाम के युवक की मौत हुई है. जिसका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. तीनों युवक सहसपुर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे. हादसे के बारे में बारीकी से जांच की जा रही है."- विकास रावत, एसएसआई, सहसपुर कोतवाली
सेलाकुई में बाइक हादसे में जा चुकी महिला की जान: बता दें कि इससे पहले भी 29 अक्टूबर को सेलाकुई क्षेत्र में सड़क हादसा हो चुका है. जहां भाव वाला चौक के पास एक बस से एक बाइक टकरा गई थी. जिसमें बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी. जिसे पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने महिला सत्तो देवी पत्नी श्याम सिंह (उम्र 56 वर्ष) निवासी राजावाला को मृत घोषित कर दिया था.
