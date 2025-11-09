ETV Bharat / state

उत्तराखंड के सहसपुर में पेड़ से टकराई कार, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की दर्दनाक मौत

विकासनगर: पछवादून क्षेत्र में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं. ताजा हादसा सहसपुर थाना क्षेत्र के बड़ा रामपुर के पास हुआ है. जहां एक कार पेड़ से जा टकराई. हादसे में कार सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया. जबकि, दो युवकों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

सीधे पेड़ से टकराई कार: दरअसल, सहसपुर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि सहसपुर के रामपुर में बड़ी मस्जिद के पास एक कार पेड़ से टकरा गई है. कार में तीन युवक सवार थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. जहां एक कार संख्या UK 07 HE 9736 सड़क किनारे पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त मिली. कार में तीन युवक घायल अवस्था में मिले.

हादसे में युवक की गई जान: वहीं, सहसपुर पुलिस ने तीनों घायलों को एंबुलेंस की जरिए उपचार के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहसपुर भेजा. जहां पर डॉक्टरों ने सत्यम उर्फ हर्षराज नाम के युवक को मृत घोषित कर दिया. जबकि, घायल विनीत और सौरभ को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया. जबकि, सहसपुर पुलिस हादसे की जांच में जुट गई है.

