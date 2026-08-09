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देहरादून सड़क हादसे में बीटेक छात्रा की दर्दनाक मौत, हिरासत में मिक्सर ट्रैक्टर चालक

देहरादून: क्लेमेंटटाउन थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में बीटेक की छात्रा की मौत हो गई. चार खंबा चौक के पास पैदल जा रही छात्रा को पीछे से आए मिक्सर ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी. हादसे में छात्रा ट्रैक्टर के नीचे आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में हादसे की सूचना पुलिस को दी.

वहीं, सूचना मिलने पर थाना क्लेमेंटटाउन पुलिस ने मौके पर पहुंच कर युवती को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मिक्सर ट्रैक्टर और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है. साथ ही पुलिस घटना के संबंध में अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है.

चार खंबा चौक के मिक्सर ट्रैक्टर के नीचे आई छात्रा: पुलिस के मुताबिक, रविवार यानी 9 अगस्त की रात करीब 8:45 बजे सूचना मिली थी कि चार खंबा चौक के पास एक युवती मिक्सर ट्रैक्टर के नीचे आ गई है. सूचना मिलते ही क्लेमेंटटाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवती को एंबुलेंस के जरिए वेलमेड अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे जांच पड़ताल कर मृत घोषित कर दिया.