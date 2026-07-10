ETV Bharat / state

उत्तराखंड रिवर राफ्टिंग-कयाकिंग संशोधन नियमावली मंजूर, एक क्लिक में जानिये डिटेल

देहरादून: प्रदेश में राफ्टिंग के लिए अधिसूचित नदियों पर अब अवैध राफ्टिंग का संचालन करने वाले लोगों की न सिर्फ राफ्ट जब्त की जाएगी. साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा. इसके साथ ही 60 साल की आयु वाले भी रोजगार की पतवार चला सकेंगे. सीएम धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पर्यटन विभाग ने रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग नियमावली 2014 में संशोधन का प्रस्ताव रखा. जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जाता दी है. साथ ही रिवर राफ्टिंग/ कयाकिंग (संशोधन) नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है.

राफ्टिंग/ कयाकिंग नियमावली में कई महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं. इन संशोधन के बाद राफ्टिंग को प्रदेश में सही तरीके से रेगुलेट किया जा सकेगा. साथ ही नियमावली संशोधन के बाद राफ्टिंग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी खुलेंगे.