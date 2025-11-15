ETV Bharat / state

उत्तराखंड में डायबिटीज प्रबंधन के लिए पहली राज्य स्तरीय गाइडलाइन जारी, स्वास्थ्य महकमे ने कसी कमर

देहरादून: उत्तराखंड राज्य में विश्व मधुमेह दिवस पर टाइप 1 डायबिटीज प्रबंधन के लिए पहली बार राज्य स्तरीय गाइडलाइन जारी की गई है. उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने इस कदम को टाइप 1 डायबिटीज से प्रभावित लोगों के लिए व्यवस्थित, वैज्ञानिक और मानवीय स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया है.

शुक्रवार को देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल हुए. कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने बताया कि टाइप वन डायबिटीज मुख्य रूप से बच्चों और युवाओं में पाई जाती है और उपचार में थोड़ी सी भी देरी या कमी जीवन को खतरे में डाल सकती है. विशेषज्ञ ने बताया कि राज्य की चुनौती पूर्ण पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए एक मानकीकृत, सुचारू और समग्र मॉडल की लंबे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी, लेकिन अब यह आवश्यकता भी पूरी हो गई है.

उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य ने देश के सबसे संवदनशील और प्रभावी डायबिटीज देखभाल मॉडल गुब्बारा क्लीनिक स्थापित किया है. यह मॉडल टाइप वन डायबिटीज से प्रभावित लोगों को एक ही छत के नीचे हर जरूरी सेवा उपलब्ध करा रहा है. इसमें नियमित इंसुलिन थेरेपी, शुगर मॉनिटरिंग, निर्धारित अंतराल पर मेडिकल चेकअप, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है.