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उत्तराखंड राज्यसभा चुनाव, निर्विरोध निर्वाचित हुए दिनेश आर्य, बीजेपी नेताओं ने दी बधाई

देहरादून: उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद के लिए बीजेपी कैंडिडेट दिनेश आर्य निर्विरोध निर्वाचित हो गये हैं. दिनेश आर्य के निर्विरोध निर्वाचित होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, सीएम धामी ने उन्हें बधाई दी है. साथ ही उन्होंने उनके सफल कार्यकाल की कामना की है. पार्टी ने उम्मीद जताई कि उच्च सदन में दिनेश आर्य का अनुभव प्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों को नई मजबूती देगा. खास तौर पर समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों से जुड़े विषयों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाने में उनकी भूमिका अहम रहेगी.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा दिनेश आर्य का राज्यसभा तक पहुंचना संगठन के प्रति उनकी निष्ठा समर्पण और जनसेवा के भाव को दर्शाता है. उनके राजनीतिक अनुभव और आम लोगों से जुड़े मुद्दों की समझ से उत्तराखंड के हितों को संसद में प्रभावी तरीके से रखने में मदद मिलेगी. महेंद्र भट्ट के मुताबिक राज्य से जुड़े विकास कार्यों जनहित के सवालों और प्रदेश की प्राथमिकताओं को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से रखने के लिए उच्च सदन एक महत्वपूर्ण मंच है.

उन्होंने कहा दिनेश आर्य का प्रतिनिधित्व उत्तराखंड के लिए उपयोगी साबित होने की उम्मीद है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने विश्वास जताया कि दिनेश आर्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को हासिल करने में योगदान देंगे. उन्होंने कहा आर्य के लंबे सांगठनिक अनुभव और जनता के बीच उनकी सक्रियता का लाभ प्रदेश को संसद के भीतर और बाहर मिल सकता है. पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि वह उत्तराखंड के विकास, जनकल्याण और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों से जुड़े विषयों को प्राथमिकता के साथ उठाएंगे.

दिनेश आर्य के निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित होने पर भाजपा प्रदेश नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी प्रसन्नता दिखाई की है. पार्टी नेताओं ने उनके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य और सफल कार्यकाल की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि उनके माध्यम से उत्तराखंड के जनहित से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान और मजबूती मिलेगी.

दिनेश आर्य को जानिए: दिनेश आर्य का सामाजिक-राजनीतिक सफर काफी दिलचस्प रहा है. उनका संघ से पुराना नाता रहा है. दिनेश आर्य साल 1982 लखीमपुर खीरी, 1983 में बरेली- 1996 में नागपुर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष शिक्षण प्राप्त किया. 1985 में विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के रूप में नैनीताल में सदस्यता ग्रहण की. 1986 में विद्यार्थी परिषद का नैनीताल जिला संयोजक नियुक्त हुये. दिनेश आर्य ने 1988 तक विद्यार्थी परिषद का जिला संयोजक के रूप में कार्य किया.