उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की दुर्लभ तस्वीरें, इतिहासकार ने सुनाई आंखों देखी कहानी

मसूरी के इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की तस्वीरों को सहेज कर रखा है.

UTTARAKHAND RAJYA NIRMAN ANDOLAN
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की दुर्लभ तस्वी (फोटो सोर्स: गोपाल भारद्वाज,इतिहासकार)
Published : November 7, 2025 at 8:35 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 8:45 PM IST

मसूरी: उत्तराखंड राज्य को बने 25 साल पूरे होने जा रहे हैं. इस मौके पर मसूरी के प्रख्यात इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने राज्य आंदोलन के सुनहरे और संघर्षपूर्ण पलों को याद किया. उन्होंने कहा अलग उत्तराखंड की लड़ाई आज से 70 साल पहले, 1955 में शुरू हो गई थी. गोपाल भारद्वाज ने इस अवसर पर आंदोलनरत लोगों की दुर्लभ तस्वीरें और उत्तराखंड के गठन के बाद मसूरी में हुए जश्न की झलकियां भी प्रदर्शित कीं, जिन्हें देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं.

1955 में उठी थी अलग राज्य की मांग: गोपाल भारद्वाज ने बताया उत्तराखंड राज्य के निर्माण की नींव 1955 में मसूरी नगर पालिका परिषद से रखी गई थी, जब पहली बार उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया.

उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की कहानी (ETV Bharat)

उन्होंने कहा उस समय पहाड़ी जिलों में विकास का बजट बहुत कम मिलता था, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थीं. आंदोलन का स्वरूप धीरे-धीरे मजबूत होता गया. 1955 से 1994 तक आंदोलन की चिंगारी सुलगती रही.

Unseen photos of the Uttarakhand state formation movement
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की अनसीन फोटोज (फोटो सोर्स: गोपाल भारद्वाज,इतिहासकार)

1994 का मसूरी गोलीकांड बना आंदोलन का मोड़: इतिहासकार भारद्वाज ने बताया अगस्त 1994 में एमजी. कॉलेज के छात्र आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तभी उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग भी जोर पकड़ने लगी. उन्होंने कहा उस दौर में मसूरी में रोज़ाना धरने-प्रदर्शन होते थे, लेकिन 2 सितंबर 1994 को जो हुआ, वह इतिहास का दर्दनाक अध्याय बन गया.

Unseen photos of the Uttarakhand state formation movement
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की अनसीन फोटोज (फोटो सोर्स: गोपाल भारद्वाज,इतिहासकार)

तत्कालीन पुलिस द्वारा शहीद भवन के अंदर धरने पर बैठे लोगों पर गोली चलाने के आदेश दिए. जिसमें 6 आंदोलनकारियों ने शहादत दी. एक सीओ भी मारे गए. गोपाल भारद्वाज ने उस समय की तस्वीरें दिखाईं. जिनमें आंदोलनकारियों के चेहरे पर जज्बा और आंखों में अलग राज्य का सपना झलकता था.

Unseen photos of the Uttarakhand state formation movement
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की अनसीन फोटोज (फोटो सोर्स: गोपाल भारद्वाज,इतिहासकार)

9 नवंबर 2000 मसूरी में गूंजे जय उत्तराखंड के नारे: भारद्वाज ने बताया 9 नवंबर 2000 का दिन मसूरी की गलियों में कभी न भूलने वाला उत्सव लेकर आया, जब उत्तराखंड राज्य का औपचारिक गठन हुआ, तो मसूरी में ढोल-नगाड़ों की थाप और “जय उत्तराखंड” के नारों से पूरा शहर गूंज उठा. उनके पास उस दिन की भी तस्वीरें सहेज कर रखी हैं.

Unseen photos of the Uttarakhand state formation movement
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की अनसीन फोटोज (फोटो सोर्स: गोपाल भारद्वाज,इतिहासकार)

शहीदों के सपनों का उत्तराखंड अब भी अधूरा: भारद्वाज ने कहा भले ही 25 वर्षों में उत्तराखंड ने विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, परंतु शहीदों और आंदोलनकारियों की कल्पना का उत्तराखंड अभी पूरा नहीं हुआ है. उन्होंने कहा, “हमने राज्य इसलिए मांगा था ताकि पहाड़ों में रोजगार आए, पलायन रुके, पर्यावरण सुरक्षित रहे। आज भी पहाड़ खाली हो रहे हैं.

Unseen photos of the Uttarakhand state formation movement
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की अनसीन फोटोज (फोटो सोर्स: गोपाल भारद्वाज,इतिहासकार)


सरकार को संतुलित विकास की जरूरत: इतिहासकार ने कहा कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कों के क्षेत्र में काफी कार्य किए हैं, लेकिन अब जरूरत है संतुलित विकास की है. जिसमें पहाड़ों के पर्यावरण, संस्कृति और रोजगार को समान प्राथमिकता मिले. उन्होंने कहा “उत्तराखंड का असली विकास तभी होगा जब पहाड़ का युवा, उसकी जमीन और उसका जंगल कृ तीनों पहाड़ पर ही रहेंगे”.

Unseen photos of the Uttarakhand state formation movement
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की अनसीन फोटोज (फोटो सोर्स: गोपाल भारद्वाज,इतिहासकार)


तस्वीरों में झलका इतिहास और जश्न: इस मौके पर गोपाल भारद्वाज ने 1955 से लेकर 2000 तक के आंदोलन की दुर्लभ तस्वीरें और उत्तराखंड गठन के बाद मसूरी के उत्सव की झांकियां प्रदर्शित कीं. लोगों ने जब इन तस्वीरों को देखा तो कई वरिष्ठ नागरिकों की आंखें भर आईं.

Unseen photos of the Uttarakhand state formation movement
उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन की अनसीन फोटोज (फोटो सोर्स: गोपाल भारद्वाज,इतिहासकार)

