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नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए गंगाजल-गीता और हनुमान चालीसा का सहारा, हरीश पनेरू चलाएंगे अभियान

राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू घर-घर जाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करते हुए गंगाजल-गीता और हनुमान चालीसा भेंट करेंगे

DRUG FREE UTTARAKHAND CAMPAIGN
नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 18, 2026 at 4:25 PM IST

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हल्द्वानी: उत्तराखंड के प्रमुख राज्य आंदोलनकारी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने नशे के खिलाफ एक अनोखे अभियान का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते नशे और चुनावों में शराब के इस्तेमाल को रोकने के लिए वे घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और सामाजिक बदलाव की पहल करेंगे.

नशे के खिलाफ चलेगा अनूठा अभियान: हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रमुख राज्य आंदोलनकारी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने नशे के खिलाफ एक अनूठा अभियान शुरू करने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र में नशे और अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है. इसका असर समाज और खासकर युवाओं पर गंभीर रूप से पड़ रहा है.

हरीश पनेरू घर-घर जाकर चलाएं जागरूकता अभियान: हरीश पनेरू ने कहा कि चुनावों के दौरान भी बड़े पैमाने पर शराब का इस्तेमाल किया जाता है, जो लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है. इसी को देखते हुए उन्होंने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है. इस अभियान के तहत वे भीमताल विधानसभा क्षेत्र के हर घर में जाकर गंगाजल, श्रीमद्भगवद गीता और हनुमान चालीसा भेंट करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वे नशे से दूर रहें और चुनाव में शराब के प्रलोभन को ठुकराएं.

आम जन को गंगाजल, गीता और हनुमान चालीसा भेंट करेंगे हरीश पनेरून: पनेरू ने यह भी कहा कि शराब के कारण सैकड़ों परिवार बर्बाद हो चुके हैं और हजारों लोग स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. ऐसे में समाज को जागरूक करना बेहद जरूरी है. हरीश पनेरू ने बताया कि वे केवल आम जनता ही नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें गंगाजल, गीता और हनुमान चालीसा भेंट कर इस मुहिम में सहयोग करने का आग्रह करेंगे. उनका कहना है कि यदि समाज मिलकर प्रयास करे, तो नशे जैसी बुराई को खत्म किया जा सकता है और एक स्वस्थ, जागरूक और मजबूत लोकतंत्र की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकता है.
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