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नशा मुक्त उत्तराखंड के लिए गंगाजल-गीता और हनुमान चालीसा का सहारा, हरीश पनेरू चलाएंगे अभियान

नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान ( Etv Bharat )

हल्द्वानी: उत्तराखंड के प्रमुख राज्य आंदोलनकारी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने नशे के खिलाफ एक अनोखे अभियान का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते नशे और चुनावों में शराब के इस्तेमाल को रोकने के लिए वे घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और सामाजिक बदलाव की पहल करेंगे. नशे के खिलाफ चलेगा अनूठा अभियान: हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रमुख राज्य आंदोलनकारी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने नशे के खिलाफ एक अनूठा अभियान शुरू करने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र में नशे और अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है. इसका असर समाज और खासकर युवाओं पर गंभीर रूप से पड़ रहा है.