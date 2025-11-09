ETV Bharat / state

25 सालों में अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ा उत्तराखंड, विकास ने पकड़ी रफ्तार, कई गुना बढ़ा बजट

उत्तराखंड में पिछले 25 सालों में शहरीकरण और औद्योगीकरण ने राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. जिससे शहरों के आसपास रोजगार और आय के अवसर भी तेजी से बढ़े हैं. खासकर मैदानी जिलों, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और देहरादून में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद में बड़ा योगदान रहा है. इन शहरों में ही शहरीकरण की सबसे अधिक चुनौतियां भी सामने आई हैं. जिसमें मुख्य रूप से अत्यधिक जनसंख्या बढ़ाने की वजह से सुविधाओं पर काफी अधिक दबाव पड़ रहा है. इसके अलावा शहरीकरण की वजह से खासकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो गई है. जिसे पर्यावरण के लिहाज से सही नहीं माना जा रहा है.

उत्तर प्रदेश से पृथक एक पर्वतीय राज्य उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया. राज्य गठन के दौरान उत्तराखंड में कुल 63 शहरी स्थानीय निकाय थे. जिसमें एक नगर निगम, 31 नगर पालिका परिषद और 31 नगर पंचायतें शामिल थे. इन 25 सालों में शहरी स्थानीय निकायों की संख्या बढ़कर 108 हो गई है. जिसमें 11 नगर निगम 46 नगर पालिका परिषद और 51 नगर पंचायतें शामिल हैं. राज्य के इन 25 सालों के भीतर जहां एक और शहरी स्थानीय निकायों में करीब 171 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हुई है तो वहीं, दूसरी ओर शहरी विकास विभाग का सालाना बजट 55 करोड़ रुपए से बढ़कर इन 25 सालों में 1300 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है.

किसी भी राज्य के विकास में शहरीकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है. शहरीकरण का पैमाना भी राज्य के विकास की गति और स्थिति को बयां करता है. यही वजह है कि राज्य सरकार है राज्यों के शहरीकरण पर विशेष जोर देती है. जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ ही अन्य बेहतर सुविधाएं भी मिल सकें. उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे हो रहे हैं. इन 25 सालों के भीतर शहरीकरण की दिशा में काफी अधिक काम हुए हैं. राज्य गठन के दौरान उत्तराखंड राज्य में शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 63 थी, जो इन 25 सालों में बढ़कर 108 तक पहुंच गई है. यही नहीं, साल 2001 में जहां नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का 16 फीसदी थी, तो वही, आज नगरीय जनसंख्या बढ़कर 36.12 फीसदी हो गई है.शहरीकरण से जहां एक ओर स्थानीय लोगों को तमाम सुविधाएं मिलती हैं तो वहीं, दूसरी ओर शहरीकरण से पर्यावरण प्रभाव और चुनौतियां भी बढ़ती हैं.

देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल का समय पूरा होने जा रहा है. प्रदेश के इन 25 सालों की यात्रा के दौरान हर क्षेत्र में विकास हुआ है. इसी क्रम में इन 25 सालों के भीतर शहरीकरण के क्षेत्र में भी तमाम बड़े काम किए गए हैं. राज्य गठन के दौरान जहां उत्तराखंड में एक नगर निगम था. जिनकी संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है. इसके अलावा, उत्तराखंड राज्य में पिछले 25 सालों के भीतर शहरी स्थानीय निकाय के साथ ही नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और विकास प्राधिकरण बनाने की दिशा में काफी काम किया गया है. राज्य गठन के बाद शहरीकरण की दिशा में क्या- क्या हुआ? आइये जानते हैं...

राज्य और केंद्र सरकार की ओर से तमाम योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं. जिसमें अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि समेत तमाम अन्य योजनाएं शामिल हैं. जिन्हें लागू कर, शहरीकरण के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा रहा है. इसके अलावा, शहरीकरण के नए स्वरूप की चुनौतियों से निपटने और जनता को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के तमाम शहरों के मास्टर प्लान पर भी राज्य सरकार काम कर रही है. जिससे शहरी विकास विभाग की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं को बेहतर ढंग से धरातल पर उतर जा सके.

अर्बनाइजेशन के आंकड़े (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा-

राज्य ने पिछले 25 सालों में एक संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण अपनाते हुए सतत् विकास और समावेशी नियोजन के साथ ही बेहतर शासन को केंद्र में रखकर शहरीकरण और उससे होने वाली चुनौतियों का सामना किया है. शहरीकरण विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता से भी जुड़ा विषय है. यही वजह है कि उत्तराखण्ड की इकोनॉमी को उसकी इकोलॉजी के साथ सामंजस्य बैठाते हुए तमाम योजनाओं के जरिए शहरीकरण एवं उत्तराखण्ड राज्य की सेवा के संकल्प को लेकर चल रहे हैं. पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री



वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए अपर सचिव, मुख्यमंत्री बंसीधर तिवारी ने कहा कि देश या राज्य में जब आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं. लोगों की परकैपिटा इनकम बढ़ती है, तो शहरीकरण भी बढ़ता है. उत्तराखंड राज्य में भी राज्य गठन के बाद राज्य सरकारों की ओर से अलग-अलग योजनाएं चलाई गई. जिससे पर्यटन के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी विकास हुआ. जिससे लोगों का परकैपिटा इनकम भी बढ़ी है.

क्या बोले सीएम धामी (ETV Bharat)



कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा-

राज्य गठन के दौरान उत्तराखंड राज्य में 63 स्थानीय निकाय थे. ऐसे में इन 25 सालों की यात्रा में स्थानीय निकायों की संख्या बढ़कर 108 हो गई है. ऐसे में अगर डेवलपमेंट में अवस्थापना सुविधाएं देनी हैं. पलायन को रोकना है. इसके लिए सबसे जरूरी ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण किया जाना है. मानवीय प्रवृति है कि वो सुविधाओं को चाहता है, ऐसे में सारी सुविधाएं एक गांव में नहीं मिल सकती. तमाम गांव के बीच अगर किसी एक गांव का शहरीकरण कर दिया जाता है, तो मानवीय इच्छाओं को पूरा करने में उनके नजदीक का वो शहर, उनके काम आएगा और पलायन की गति भी रुकेगी. सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री

साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का भी कहना था कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण करना पड़ेगा. इस दिशा में उत्तराखंड राज्य भी आगे बढ़ रहा है. ऐसे में इन 25 सालों के भीतर स्थानीय निकायों की संख्या जो लगभग दोगुनी हो गई है. वो इस बात का प्रमाण है कि ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण किए जाने पर राज्य सरकारों का प्रयास रहा है. ऐसे में नगर निगम के क्षेत्र में सैकड़ो गांव आए. जिससे गांव को अवस्थापना सुविधाएं मिल गई. शहरीकरण का लाभ भी मिला. ऐसे में यह पलायन को रोकने में बहुत मददगार साबित होगा.

वहीं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा इसको सभी के विकास के चश्मे से देखना पड़ेगा. ऐसे में स्थानीय निकायों से जुड़ी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए. चुनौती यही है कि न सिर्फ कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं बल्कि शहरों में आबादी भी तेजी से बढ़ती जा रही है. लोगों के कारोबार और व्यवसाय भी शहरों में होते हैं. जिससे कंक्रीट का जंगल बनना स्वाभाविक है. ऐसे में इसके लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है. जिसमें मुख्य रूप से पार्क, सड़क, ड्रेनेज सिस्टम, जल भराव की समस्या, मास्टर प्लान पर भी बारीकी से नजर रखने की जरूरत है.



उत्तराखंड में कुल 11 नगर निगम

देहरादून

हरिद्वार

रुड़की

हल्द्वानी

काशीपुर

रुद्रपुर

ऋषिकेश

कोटद्वार

श्रीनगर

अल्मोड़ा

पिथौरागढ़



इसी तरह उत्तराखंड में कुल 46 नगर पालिका परिषद हैं. जिसमें मसूरी, नैनीताल, रामनगर, पौड़ी, मुनिकी रेती-ढालवाला, डोईवाला, बागेश्वर, जोशीमठ, उत्तरकाशी, गोपेश्वर, टिहरी, किच्छा, जसपुर, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, मंगलौर, नगला, विकासनगर, हरबर्टपुर, लक्सर, शिवालिक नगर, बड़कोट, चिन्यालीसौड़, गौचर, कर्णप्रयाग, दुगड्डा, नरेन्द्रनगर, देवप्रयाग, चम्बा, भवाली, बाजपुर, गदरपुर, खटीमा, सितारगंज, महुआखेड़ागंज, धारचूला, डीडीहाट, टनकपुर, रानीखेत, लोहाघाट, गंगोलीहाट, बेरीनाग, भीमताल, पुरोला, कालाढूंगी और सिरोलीकलां नगर पालिका परिषद शामिल है.



इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य में 51 नगर पंचायत हैं. जिसमें लण्ढौरा, भगवानपुर, झबरेड़ा, दिनेशपुर, केलाखड़ा, पाण्डली गुर्जर, रामपुर, ढंढेरा, इंमलीखेड़ा, सुल्तानपुर-आदमपुर, पिरान कलियर, बद्रीनाथ, नन्दप्रयाग, गैरसैंण, पोखरी, पीपलकोटी, थराली, स्वर्गाश्रम-जौंक, सतपुली, घनसाली, कीर्तिनगर, चमियाला, गजा, लम्बगांव, गंगोत्री, नौगांव, केदारनाथ, अगस्तमुनि, उखीमठ, तिलवाड़ा, लालकुंआ, सुल्तानपुर, महुआडाबरा, शक्तिगढ़, नानकमत्ता, गुलरभोज, कपकोट, बनबसा, द्वाराहाट, भिकियासैण्ड, चौखुटिया, सेलाकुई, थलीसैण, गरूड़, लालपुर, तपोवन, नन्दानगर, गुप्तकाशी, मुनस्यारी, गढ़ी नेगी और पाटी नगर पंचायत शामिल हैं.

