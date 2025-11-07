ETV Bharat / state

पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, दून पुलिस ने जारी किया रूट प्लान, क्लिक कर देखें डिटेल

देहरादून: 9 नवंबर को रजत जयंती वर्ष के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआइ) में मुख्य समारोह में शरीक होंगे. लिहाजा, प्रधानमंत्री की उपस्थिति के मद्देनजर दून पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्था चाक चौबंद की है. इसके लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है. जिसके तहत एफआरआई के 500 मीटर के दायरे को जीरो जोन घोषित किया गया है. सामान्य वाहन उस दायरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. लिहाजा, सड़क पर निकलने से पहले रूट प्लान अवश्य देख लें.

दून पुलिस के ट्रैफिक प्लान के अनुसार ट्रैफिक प्लान 9 नवंबर को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा. इस दौरान सभी प्रकार के भारी वाहन शहर के आंतरिक और बाहरी मार्गों पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे. रूट डायवर्जन प्लान शाम 4 बजे तक ही लागू रहेगा. इस प्लान का सबसे अधिक असर चकराता रोड के मध्य वाया एफआरआई यात्रा करने वाले लोगों पर पड़ेगा. ऐसे व्यक्तियों को रूट बदलना पड़ेगा. उनके लिए आने और जाने के मार्गों पर अलग अलग डायवर्जन बनाए गए हैं. जिससे वह एफआरआइ वाले रूट को छोड़ते हुए डायवर्जन से दूसरे रूट से अपने गंतव्य के लिए गुजर सकें.