देहरादून में  एक मंच पर जुटी दिग्गज हस्तियां, उत्तराखंड के 25 वर्षों पर हुआ मंथन

इस कार्यक्रम में रोजगार, युवा और राज्य की आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण परिदृश्य पर विस्तार से चर्चा हुई.

UTTARAKHAND RAJAT JAYANTI WARSH
देहरादूून में उत्तराखंड एक विचार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 31, 2025 at 9:52 AM IST

2 Min Read
देहरादून: राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में ब्रह्मकमल शक्ति संस्था व दून डायलॉग ने उत्तराखंड एक विचार – देवभूमि के 25 वर्षों का चिंतन कार्यक्रम आयोजित किया. कार्यक्रम उत्तराखंड की 25 वर्ष होने के उपलक्ष्य में प्रदेश ने क्या खोया, क्या पाया , आगे की रूपरेखा ,उत्तराखंड में विकास कैसे होना चाहिए? इस मुद्दे पर आयोजित. कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियों ने हिस्सा लिया.

देहरादून दून पुस्तकालय में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के शहीदों को नमन करने से शुरू हुआ. इसके बाद ब्रह्मकमल शक्ति संस्थान के अध्यक्ष व दून डायलॉग के संयोजक अभिनव थापर ने कहा उत्तराखंड राज्य को बने 25 वर्ष हो गए हैं, इसलिए राज्य की विगत 25 वर्षों की स्थिति पर चर्चा व भविष्य में राज्य के तमाम विषयों पर आगे की रूपरेखा पर चर्चा के लिए उत्तराखंड की विभिन्न क्षेत्रों की प्रसिद्ध हस्तियों को एकत्रित किया गया है. जिसके मंथन से राज्य को लाभ मिल सके.

इस कार्यक्रम में विचार गोष्ठी में 3 भागों में परिचर्चा की गई. जिसमें तीन अहन सत्रों में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई. "उत्तराखंड एक विचार – देवभूमि के 25 वर्षों का चिंतन" कार्यक्रम के प्रथम सत्र में पर्यावरण व साइंस और टेक्नोलॉजी का रहा. जिसमें गंगा –हिमालय बचाओ अभियान के संस्थापक और विधायक किशोर उपाध्याय, स्वामी राम हिमालय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ राजेंद्र डोभाल, दून डायलॉग के संयोजक अभिनव थापर, हाईकोर्ट के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने विचार रखे. सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने सत्र संचालन किया.

सत्र में टिहरी बांध, दूनघाटी एक्ट, गंगा–हिमालय बचाओ, तकनीक आधारित रोजगार व विदेशों में पर्यावरण रक्षा जैसे विषयों पर मंथन हुआ. "उत्तराखंड एक विचार – देवभूमि के 25 वर्षों का चिंतन" कार्यक्रम के दूसरे सत्र – में "रोजगार, राज्य के युवा व राज्य की आर्थिक व राजनीतिक परिदृश्य" पर चर्चा हुई. तीसरे सत्र में "उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपरा व महिला सशक्तिकरण" विषय पर चर्चा हुई. जिसमें पद्मश्री व लोक गायक बसंती देवी, लोक गायक सौरभ मैठाणी, राज्यमंत्री विनोद उनियाल ने हिस्सा लिया.

