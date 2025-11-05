ETV Bharat / state

6 नवंबर को हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, पूर्व सैनिक सम्मेलन में करेंगे शिरकत

नैनीताल पुलिस ने लागू किया डायवर्जन प्लान 6 नवम्बर सुबह 9:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक शहर क्षेत्र हल्द्वानी में समस्त प्रकार के (छोटे, बड़े) माल वाहक वाहनों / अति आवश्यक सेवा से सम्बन्धित वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा. पर्वतीय क्षेत्र से शहर हल्द्वानी की ओर आने वाले समस्त प्रकार के माल वाहक / अति आवश्यक सेवा वाले वाहन अपने आवागमन के दौरान नारीमन तिराहा से गौलापार रोड का प्रयोग करेंगे व टीपी नगर क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाले समस्त प्रकार के माल वाहक वाहन/अति आवश्यक सेवा वाले वाहन अपने आवागमन के दौरान तीनपानी से गौलापार रोड होते हुए नारीमन तिराहा व शेष भारी वाहन लालडॉट तिराहा से पनचक्की से कॉलटैक्स तिराहा होते हुए अपने गन्तब्य को जायेंगे.

सीएम धामी सुबह लगभग 11 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. लगभग एक घंटे से अधिक वह कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे. जिसके बाद वह रामनगर को रवाना होंगे. रामनगर में भी जन वन महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. 7 नवम्बर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर दौरा प्रस्तावित है. इस दौरान वह कृषि विश्विद्यालय में आयोजित किसान सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए किसानों को संबोधित करेंगे. इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहेंगे. कार्यक्रम में 30 हजार किसानों की आने की उम्मीद है.

उत्तराखंड राज्य को 25 वर्ष पूरे होने पर राज्य सरकार इस को रजत जयंती के रूप में मना रही है. इसी के चलते देहरानून से लेकर प्रदेश के जनपदों में भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. हल्द्वानी में भी कल पूर्व सैनिक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हल्द्वानी के एमबीपीजी इंटर कालेज में आयोजित हो रहा है. जिसमें हजारों पूर्व सैनिक सहित स्थानीय लोगों की पहुंचने की संभावना जताई जा रही है.कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे.

हल्द्वानी: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 6 नवंबर को नैनीताल जनपद के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह हल्द्वानी और रामनगर में आयोजित उत्तराखंड स्थापना दिवस कार्यक्रम के चलते पूर्व सैनिक सम्मेलन और जन वन महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. 7 नवम्बर को वह पंतनगर कृषि विश्विद्यालय परिसर में आयोजित किसान सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.



रोडवेज / निजी बसों का डायवर्जन



◼️ रामपुर रोड से आने वाली समस्त रोडवेज की बसें टीपी नगर तिराहा से डायवर्ट होकर होण्डा शोरूम तिराहा से मंगलपडाव से रोडवेज स्टेशन आ सकेंगी.



◼️ बरेली रोड से आने वाली समस्त रोडवेज की बसें होण्डा शोरूम तिराहा से मंगलपडाव से रोडवेज स्टेशन आ सकेंगी.



◼️ कालाढूंगी रोड से आने वाली समस्त रोडवेज की बसें मुखानी चौराहा से अर्बन बैंक तिराहा से कालाढुंगी तिराहा होते हुए रोडवेज स्टेशन तक आ सकेंगी.



◼️ पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाली रोडवेज / केमू की बसें नारीमन तिराहा से तिकोनिया चौराहा से नैनीताल बैंक से रोडवेज को आयेंगी.



◼️ रोडवेज / केमू स्टेशन से पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाली समस्त रोडवेज / केमू की बसें रोडवेज पूर्वी गेट से ताज चौराहा होते हुए गौलापुल से गौलापार रोड होते हुए नारीमन तिराहा से अपने गन्तब्य को जायेंगी.



◼️ रोडवेज स्टेशन हल्द्वानी से बरेली रोड एवं रामपुर रोड की ओर जाने वाली समस्त रोडवेज की बसें रोजवेज पूर्वी गेट से वर्कशॉप लाईन होते हुए तिकोनिया चौराहा से नैनीताल बैंक तिराहा होते हुए रोडवेज पश्चिमी गेट से अपने गन्तब्य को जयेंगी.



◼️ रोडवेज स्टेशन हल्द्वानी से कालाढूंगी रोड की ओर जाने वाली रोडवेज की बसें रोडवेज पूर्वी गेट से वर्कशॉप लाईन होते हुए तिकोनिया चौराहा से हाईडिल तिराहा से पनचक्की होते हुए लालडॉट तिराहा से अपने गन्तब्य को जायेंगी.



◼️ रामपुर रोड से मुखानी क्षेत्र को आने वाली सिडकुल / निजी बसें पंचायतघर तिराहा से डायवर्ट होकर आरटीओ / छड़ैल रोड होते हुए अपने गन्तब्य को जायेंगी.



◼️ रामपुर रोड से काठगोदाम क्षेत्र की ओर आने वाली सिडकुल / निजी बसें शीतल होटल से डायवर्ट होकर तीनपानी से गौलापार रोड होते हुए नारीमन तिराहा से अपने गन्तब्य को जायेंगी.



◼️ इन्टरसिटी बसों हेतु नैनीताल बैंक तिराहा से तिकोनिया चौराहा की ओर प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा.





छोटे वाहनों का डायवर्जन



◼️बरेली रोड से आने वाले एवं पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाले समस्त प्रकार के छोटे वाहन तीनपानी फ्लाईओवर से गौलापार रोड होते हुए अपने गन्तब्य को जायेंगे व अन्य वाहन गांधी इंटर कॉलेज तिराहा सेडायवर्ट होकर एफटीआई तिराहा से आईटीआई तिराहा होते हुए क्रियाशाला से मुखानी चौराहा होते हुए अपने गन्तब्य को जायेंगे.



◼️रामपुर रोड से आने वाले एवं पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाले समस्त प्रकार के छोटे वाहन पंचायत घर से डायवर्ट होकर आरटीओ रोड /छडैल चौराहा से गैस गोदाम रोड होते हुए लालडॉट तिराहा से पनचक्की तिराहा होते हुए कॉलटैक्स तिराहा से अपने गन्तब्य को जायेंगे. अन्य वाहन आईटीआई तिराहा से डाययवर्ट होकर कैंसर अस्पताल तिराहा से मुखानी चौराहा होते हुए नहर कवरिंग रोड से पनचक्की से कॉलटैक्स तिराहा होते हुए अपने गन्तब्य को जायेंगे.



◼️कालाढूंगी रोड की ओर से आने वाले समस्त प्रकार के छोटे वाहन लालडॉट तिराहा से डायवर्ट होकर पनचक्की तिराहा से कॉलटैक्स तिराहा होते हुए नारीमन तिराहा से अपने गन्तब्य को जायेंगे.



◼️पर्वतीय क्षेत्र से आने वाले एवं बरेली रोड, रामपुर रोड, चोरगलिया रोड आदि क्षेत्रों की ओर जाने वाले समस्त प्रकार के छोटे वाहन नारीमन तिराहा से डायवर्ट होकर गौलापार रोड होते हुए अपने गन्तब्य को जायेंगे.

शेष कालाढुंगी रोड व शहर हल्द्वानी की ओर जाने वाले समस्त प्राकर के छोटे वाहन कॉलटैक्स तिराहा / हाईडिल तिराहा से डायवर्ट होकर पनचक्की तिराहा से लालडॉट रोड / ऊँचापुल से होते हुए अपने गन्तब्य को जायेंगे.



