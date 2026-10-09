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हरिद्वार में पड़े ओले, गाड़ियों के शीशे टूटे, रामनगर में विशालकाय पेड़ धड़ाम

हरिद्वार में पड़े ओले, गाड़ियों के शीशे टूटे ( ETV Bharat )

हरिद्वार में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली. अचानक आसमान में काले बादल छाए और तेज हवाए चलने लगी. हवा और बारिश के साथ कई जगह ओले पड़ने शुरू हो गए. सुबह से आसमान में बादल छाए हुए थे. करीब साढ़े दस बजे के बाद बारिश शुरू हो गई. बारिश और ओलावृष्टि से मौसम सर्द हो गया. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली.