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उत्तराखंड में कल बारिश का अलर्ट, नैनीताल जिले में कल बंद रहेंगे स्कूल, आदेश जारी

रामनगर: नैनीताल जिले में खराब मौसम और भारी बारिश की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान और जारी अलर्ट के मद्देनजर 5 सितंबर 2026, शनिवार को नैनीताल जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है.

जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जिले में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने, गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के दौरान तेज दौर होने की संभावना जताई गई है. ऐसे में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

आदेश के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक संचालित सभी शैक्षणिक संस्थान 5 सितंबर को बंद रहेंगे. इसके साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.

हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नैनीताल शहर क्षेत्र में संचालित आवासीय शैक्षणिक संस्थानों और उन विद्यालयों पर यह आदेश लागू नहीं होगा, जहां छात्र-छात्राओं के लिए उसी परिसर में आवासीय सुविधा उपलब्ध है.