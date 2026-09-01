उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, कल इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल, आदेश जारी
आदेश के अनुसार 2 सितंबर को जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 1, 2026 at 5:29 PM IST|
Updated : September 1, 2026 at 6:34 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड में इन दिनों मानसून जमकर बरस रहा है. बरसात के कारण नदी नाले उफान पर हैं. जिसके कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. बारिश के हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में हैं. इसी कड़ी में नैनीताल और बागेश्वर जिला प्रशासन ने कल स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की है.
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राज्य में अगले 18 घंटों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. जिसके अनुसार राज्य में एक सितम्बर सायं 3 बजकर 58 से 2 सितम्बर 2026 प्रातः 10 बजे तक जनपद-नैनीताल और अल्मोड़ा के कुछ इलाकों में यथा चौखुटिया, भिकियासैंण, रानीखेत, भनोली, कटारमल, जैती, रामनगर, भीमताल, हल्द्वानी, मुक्तेश्वर, कोटाबाग, भवाली, द्वाराहाट तथा आस-पास के क्षेत्रों में बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा, गर्जन/ बिजली चमकने/वर्षा के अत्यंत तीव्र दौर होने की संभावना व्यक्त की गई है.
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राज्य में अगले 18 घंटों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिसके अनुसार राज्य में 1 सितम्बर सायं 3 बजकर 58 से 2 सितम्बर 2026 प्रातः10 बजे तक जनपद-नैनीताल और अल्मोड़ा के कुछ इलाकों में यथा चौखुटिया, भिकियासैंण, रानीखेत,…— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 1, 2026
मौसम विभाग की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है. जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए 2 सितंबर 2026, बुधवार को कक्षा 1 से 12 तक संचालित सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी विद्यालय बंद रहेंगे. इसके साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं.
मौसम विभाग, देहरादून द्वारा जारी भारी वर्षा की संभावना के दृष्टिगत 2 सितम्बर को जनपद नैनीताल में कक्षा 1 से 12 तक के समस्त स्कूलों के साथ- साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। pic.twitter.com/28uHNvpK08— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 1, 2026
जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मौसम विभाग ने 2 सितंबर को नैनीताल जनपद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. पूर्वानुमान के अनुसार कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश, गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और कुछ क्षेत्रों में बादल फटने जैसी घटनाओं की संभावना है.
लगातार बारिश के कारण नदी-नालों और गधेरों में तेज जल प्रवाह, जलभराव, भूस्खलन तथा सड़क मार्ग बाधित होने की आशंका भी जताई गई है. ऐसी परिस्थितियों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है.
मौसम विभाग, देहरादून द्वारा जारी भारी वर्षा की संभावना के दृष्टिगत 2 सितम्बर को जनपद बागेश्वर में कक्षा 1 से 12 तक के समस्त स्कूलों के साथ- साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। pic.twitter.com/vGMltNRbHZ— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) September 1, 2026
आदेश के अनुसार 2 सितंबर को जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी विद्यालयों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे. हालांकि, नैनीताल शहर क्षेत्र में संचालित ऐसे आवासीय शैक्षणिक संस्थान, जहां विद्यार्थियों के लिए परिसर में ही शैक्षणिक और आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा.प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं.
बारिश के अलर्ट के बाद बरतें सावधानियां
- घरों से अनावश्यक बाहर न निकलें.
- घरों की खिड़किया, दरवाज़े ठीक से बंद रखे.
- बिजली के उपकरणों को स्विच ऑफ रखें
- नालियों और गटर साफ रखें ताकि पानी जमा न हो
- बाहर निकलना पड़े तो पानी भरे इलाकों से दूरी बनाये.
- निचले इलाकों, नालों, नदियों और पुलों से दूर रहें.
- गाड़ी चलाते समय धीरे और सावधानी से चलाएं. पानी भरी सड़कों पर न घुसें
- बिजली के तार, खंभे या टूटे पेड़ों से दूर रहें
- अपने पास छतरी या रेनकोट जरूर रखें.