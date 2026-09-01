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उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, कल इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल, आदेश जारी

नैनीताल: उत्तराखंड में इन दिनों मानसून जमकर बरस रहा है. बरसात के कारण नदी नाले उफान पर हैं. जिसके कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. बारिश के हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में हैं. इसी कड़ी में नैनीताल और बागेश्वर जिला प्रशासन ने कल स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की है.

उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राज्य में अगले 18 घंटों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. जिसके अनुसार राज्य में एक सितम्बर सायं 3 बजकर 58 से 2 सितम्बर 2026 प्रातः 10 बजे तक जनपद-नैनीताल और अल्मोड़ा के कुछ इलाकों में यथा चौखुटिया, भिकियासैंण, रानीखेत, भनोली, कटारमल, जैती, रामनगर, भीमताल, हल्द्वानी, मुक्तेश्वर, कोटाबाग, भवाली, द्वाराहाट तथा आस-पास के क्षेत्रों में बहुत भारी से अत्यंत भारी वर्षा, गर्जन/ बिजली चमकने/वर्षा के अत्यंत तीव्र दौर होने की संभावना व्यक्त की गई है.

मौसम विभाग की ओर से जारी ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है. जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए 2 सितंबर 2026, बुधवार को कक्षा 1 से 12 तक संचालित सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी और निजी विद्यालय बंद रहेंगे. इसके साथ ही जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं.