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उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट, कल इन जिलों में बंद रहेंगे स्कूल, क्लिक कर जानिए

देहरादून: उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है. बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं. नदी नाले बारिश के कारण उफान पर हैं. बारिश के बाद बने हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गये हैं. देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर डीएम ने बारिश के अलर्ट को देखते हुए कल स्कूल और आंगनबाड़ी केद्रों में छुट्टी घोषित की है.

बता दें बता दें मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तराखंड के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. पूर्वानुमान के मुताबिक, राज्य के ज्यादात हिस्सों में बारिश, गरज-चमक की संभावना है. देहरादून डीएम ने आज बारिश की आशंका को देखते हुए जिले के सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 वीं कक्षा तक और सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किये हैं. साथ ही एहतियात बरतने के निर्देश भी जारी किये गये हैं. बागेश्वर जिलाधिकारी की ओर से भी आदेश जारी कर दिये गये हैं.

मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार 30 अगस्त को 10 जिलों में भारी बारिश का अनुमान है. 31 अगस्त को देहरादून, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. एक सितंबर को देहरादून और टिहरी में फिर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है.