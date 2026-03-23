धामी सरकार के चार साल पूरे, आज से तीन दिवसीय कार्यक्रम शुरू, देहरादून में हुआ रोड शो
उत्तराखंड की धामी की सरकार ने आज अपने चार साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, 2022 में धामी ने 23 मार्च को शपथ ली थी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 23, 2026 at 9:50 AM IST|
Updated : March 23, 2026 at 12:23 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने आज अपने चार साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके को यादगार बनाने के लिए आज से तीन दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो गए हैं. बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में इन कार्यक्रमों को लेकर बहुत उत्साह देखा जा रहा है. देहरादून के परेड ग्राउंड में शुरू हुए 'उत्तराखंड सरकार के चार साल बेमिसाल' कार्यक्रम में अनेक मंत्री और विधायक मौजूद हैं.
सीएम धामी ने खुद इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया. कार्यक्रम को 'उत्तराखंड सरकार के चार साल बेमिसाल' नाम दिया गया है. मुख्य कार्यक्रम देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया है. कार्यक्रम से पहले सीएम धामी ने देहरादून में रोड शो निकाला. उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी सीएम धामी के साथ खुली जिप्सी में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते दिखे.
LIVE: प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर देहरादून में आयोजित भव्य रोड शो https://t.co/oBIRlxQP8s— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 23, 2026
धामी सरकार के चार साल पूरे होने पर कार्यक्रम: 'उत्तराखंड सरकार के चार साल बेमिसाल' कार्यक्रम देहरादून में आयोजित हो रहा है तो राज्य भर में जन-जन की सरकार, चार साल बेमिसाल की थीम पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. ये कार्यक्रम 23 मार्च से 25 मार्च तक चलेंगे. खास बात ये है कि इन कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी हो रहा है.
जन-जन की सरकार— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 22, 2026
4 साल बेमिसाल
श्रद्धेय अटल जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड का निर्माण हुआ और आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कुशल मार्गदर्शन में यह देवभूमि विकास की नई ऊंचाइयों को छू रही है। हम इकोनॉमी और इकोलॉजी के संतुलन को साधते हुए उत्तराखंड को एक आदर्श… pic.twitter.com/A3ckU8TLdC
इसके लिए बाकायदा एलईडी स्क्रीन, साउंड सिस्टम का व्यवस्था की गई है. देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्कूलों के छोटे-छोटे बच्चे राज्य सरकार की योजनाओं संबंधित टेंपलेट्स दिखाते नजर आए. दरअसल इस कार्यक्रम को भव्य रूप से मनाए जाने को लेकर आम जनता के साथ ही स्कूल और कॉलेज के छात्रों को भी शामिल किया गया है.
कार्यक्रम स्थल पर ही स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा: इन कार्यक्रमों की एक और खास बात ये भी रहेगी कि कार्यक्रम स्थल पर ही स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा. इसमें टीकाकरण, दिव्यांग प्रमाण पत्र और सहायक उपकरण वितरण भी शामिल होगा. सीएम धामी परेड ग्राउंड से ही वर्चुअली राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे.
जन-जन की सरकार— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 22, 2026
4 साल बेमिसाल
श्रद्धेय अटल जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखंड का निर्माण हुआ और आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के कुशल मार्गदर्शन में यह देवभूमि विकास की नई ऊंचाइयों को छू रही है। हम इकोनॉमी और इकोलॉजी के संतुलन को साधते हुए उत्तराखंड को एक आदर्श… pic.twitter.com/A3ckU8TLdC
देहरादून में ट्रैफिक डायवर्जन: इस विशेष कार्यक्रम के मद्देनजर देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. पुलिस विभाग ने शहर के कई रूटों में ट्रैफिक का डायवर्जन किया है.
कार्यक्रम के लिए पार्किंग और पिकअप प्वाइंट चिह्नित किए गए हैं. देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में राज्य सरकार के 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है.
गत चार वर्षों में उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी और नंबर-1 बनाने के लिए हमने कई ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय लिए हैं, जिनसे विकास, सुशासन और समृद्धि के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। pic.twitter.com/vsD6MXxA5n— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 22, 2026
इसके लिए जहां एक ओर परेड ग्राउंड के एंट्री गेट के आसपास जीरो जोन किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी सख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. इसके साथ ही परेड ग्राउंड के अंदर कार्यक्रम स्थल के आसपास भी सुरक्षा कर्मचारियों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है.
शहीद राज्य आंदोलनकारियों के अमूल्य बलिदान और उनके आश्रितों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने उनकी पेंशन राशि को ₹3000 से बढ़ाकर ₹5500 प्रतिमाह किया है। राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए हम समर्पित भाव से निरंतर कार्य कर रहे… pic.twitter.com/TIznWx8e8r— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 22, 2026
खटीमा से हारे, चंपावत से जीते थे धामी: पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में आज ही के दिन 2022 में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी. हालांकि धामी खटीमा से चुनाव हार गए गए थे. इसके बावजूद बीजेपी आलाकमान ने पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री चुना था.
स्वस्थ उत्तराखण्ड के संकल्प को साकार करने की दिशा में किच्छा में 100 एकड़ भूमि पर एम्स सेटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। आने वाले समय में यह केंद्र लाखों लोगों के लिए आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा आधार बनेगा। pic.twitter.com/Vh1lXLaW8N— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 22, 2026
इसके बाद चंपावत से बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने धामी के लिए अपनी सीट छोड़ दी थी. पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत से विधानसभा का चुनाव लड़ा. उन्होंने कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 55,025 वोटों से हराया था.
20 मार्च को सीएम धामी ने अपने कार्यकाल के चार साल बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया. 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया. 22 मार्च को इन विधायकों को विभाग बांट दिए गए.
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