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UKPSC ने 11 भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर किया जारी, किस विभाग के लिए कब कौन सी भर्ती होगी देखें पूरा टाइम टेबल

UKPSC ऑफिस ( File Photo- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (Uttarakhand Public Service Commission) ने 11 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है. परीक्षाएं नवंबर के आखिरी हफ्ते से शुरू होकर अगले साल जून-जुलाई तक होंगी. आयोग ने अपनी साइट पर सभी 11 परीक्षाओं का विस्तृत ब्यौरा जारी किया है.

सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी: उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. नवंबर से लेकर नए साल 2027 के जून-जुलाई तक उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा. यूकेपीएससी ने इन परीक्षाओं के लिए संभावित समय सारिणी जारी कर दी है.