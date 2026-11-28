UKPSC ने 11 भर्तियों का परीक्षा कैलेंडर किया जारी, किस विभाग के लिए कब कौन सी भर्ती होगी देखें पूरा टाइम टेबल
उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस साल नवंबर से लेकर अगले साल जून-जुलाई तक का परीक्षा कैलेंडर जारी किया है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2026 at 12:42 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (Uttarakhand Public Service Commission) ने 11 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है. परीक्षाएं नवंबर के आखिरी हफ्ते से शुरू होकर अगले साल जून-जुलाई तक होंगी. आयोग ने अपनी साइट पर सभी 11 परीक्षाओं का विस्तृत ब्यौरा जारी किया है.
सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए खुशखबरी: उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. नवंबर से लेकर नए साल 2027 के जून-जुलाई तक उन्हें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा. यूकेपीएससी ने इन परीक्षाओं के लिए संभावित समय सारिणी जारी कर दी है.
यूकेपीएससी ने जारी किया परीक्षा का कैलेंडर: उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो टाइम टेबल दिया है, उसके अनुसार रविवार, 29 नवंबर 2026 को कार्मिक विभाग की उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2026 (प्रारंभिक परीक्षा) आयोजित की जाएगी. 6 दिसंबर 2026 को माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2025 के अंतर्गत (कला) (मुख्य परीक्षा-वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित होगी.
कार्मिक विभाग और हाईकोर्ट के लिए भर्ती: 27 दिसंबर 2026 को कार्मिक विभाग के लिए की उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2026 (प्रारंभिक परीक्षा) होगी. इसके बाद नए साल यानी 2027 की बुधवार 6 जनवरी को उच्च न्यायालय नैनीताल (अधिष्ठान अनुभाग) के लिए वैयक्कित सहायक-2025 (वस्तुनिष्ट प्रकार एवं लिखित/परंपरागत प्रकार) परीक्षा आयोजित की जाएगी.
माध्यमिक शिक्षा और शहरी विकास में नौकरी का मौका: शनिवार 30 जनवरी 2027 को माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा-2025 (मुख्य परीक्षा-वस्तुनिष्ठ प्रकार) गृह विज्ञान आयोजित होगी. रविवार 25 अप्रैल 2027 को शहरी विकास विभाग के लिए कर एवं राजस्व निरीक्षक (लिखित एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा आयोजित होगी.
पशुपालन विभाग के साथ अन्य डिपार्टमेंट में भर्ती: शनिवार 1 और रविवार 2 मई 2027 को पशुपालन विभाग के लिए पशु चिकित्साधिकारी (लिखित परीक्षा- वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित होगी. 8 मई शनिवार से 14 मई शुक्रवार 2027 तक ग्रामीण निर्माण, लघु सिंचाई, शहरी विकास, पेयजल और ऊर्जा विभाग और अन्य के लिए सहायक अभियंता (सिविल/यात्रिक/विद्युत/कृषि/आईटी) मुख्य परीक्षा आयोजित होगी.
सचिवालय और यूकेपीएससी के लिए भर्ती परीक्षा: रविवार 30 मई 2027 को उत्तराखंड सचिवालय एवं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2026 (स्क्री./प्रा.) आयोजित होगी. रविवार 6 जून 2027 को सचिवालय प्रशासन के लिए समीक्षा अधिकारी (लेखा) एवं सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) परीक्षा-2026 (स्क्री/प्रा.) आयोजित होगी.
पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभागों में भर्ती परीक्षा: शनिवार 26 जून से गुरुवार 1 जुलाई 2027 तक लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण, लघु सिंचाई, शहरी विकास, कृषि और ऊर्जा विभाग और अन्य के लिए कनिष्ठ अभियंता (मुख्य परीक्षा) आयोजित की जाएगी.
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार पांडे के हस्ताक्षर वाले इस टाइम टेबल में मेंशन है कि ये तिथियां संभावित हैं तथा परीक्षा तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है.
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