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अब अभ्यर्थियों को मोबाइल पर मिलेगी परीक्षाओं की जानकारी, UKPSC Mitra App पर हर सूचना होगी उपलब्ध

हरिद्वार: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है. आयोग ने सूचना व्यवस्था को और ज्यादा सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 'यूकेपीएससी मित्र' नाम से नया मोबाइल एप शुरू किया है. इसके जरिए अभ्यर्थी अब आयोग की विभिन्न परीक्षाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सीधे अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे.

यूकेपीएससी मित्र एप से अभ्यर्थियों को मिलेंगी सुविधाएं: यूकेपीएससी के अधिकारियों की मानें तो अब तक परीक्षाओं से संबंधित सभी सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाती थीं. कई बार वेबसाइट पर लगातार नजर रखना अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल हो जाता था. इसी समस्या को देखते हुए यह मोबाइल एप तैयार किया गया है. ताकि, अभ्यर्थियों तक समय पर सही सूचना पहुंच सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

परीक्षा तिथि, प्रवेशपत्र और परिणाम की जानकारी मोबाइल पर होगी उपलब्ध: 'यूकेपीएससी मित्र' एप के जरिए अभ्यर्थी परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी होने की सूचना, परिणाम, साक्षात्कार से जुड़ी जानकारी और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश आसानी से प्राप्त कर सकेंगे. अभ्यर्थी यूकेपीएससी मित्र मोबाइल एप्लिकेशन प्ले स्टोर या UKPSC Mitra App पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं. आयोग का कहना है कि यह एप अभ्यर्थियों और आयोग के बीच बेहतर संवाद का माध्यम बनेगा.