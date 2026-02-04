ETV Bharat / state

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 6 बड़ी परीक्षाओं का अपडेटेड कैलेंडर जारी किया, देखें पूरी सूची

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का दफ्तर ( File Photo- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में नौकरियों की बहार आने वाली है. जो लोग कई परीक्षाओं के प्री एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए खुशखबरी है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 6 प्रमुख परीक्षाओं का अपडेटेड कैलेंडर जारी किया है. ये परीक्षाएं 14 मार्च 2026 से लेकर 31 मई 2026 तक आयोजित होंगी. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्य परीक्षाओं का अपडेटेड कैलेंडर: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रमुख परीक्षाओं का जो अपडेटेड कैलेंडर जारी किया है, उसके अनुसार... उत्तराखंड सचिवालय एवं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अपर निजी परीक्षा-2024 की मुख्य परीक्षा 14 मार्च 2026 को आयोजित होगी. इसी तरह महिला कल्याण विभाग की अधीक्षिका परीक्षा-2025 की स्क्रीनिंग परीक्षा 22 मार्च 2026 को होगी. न्यायिक विभाग की उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2023 मुख्य परीक्षा 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक आयोजित होगी. कार्मिक विभाग की उत्तराखंड सम्मिलित राज्य (सिविल)/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2025 की मुख्य परीक्षा 27 से 30 अप्रैल 2026 को बीच होगी.