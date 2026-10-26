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गैरसैंण के भराड़ीसैंण में धारा 163 लागू, प्रधान संगठन ने किया विधानसभा घेराव का ऐलान

उत्तराखंड विधानसभा भराड़ीसैंण ( फोटो- ETV Bharat )

गैरसैंण: उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के अधिकारों में कटौती और लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ प्रदेश के ग्राम प्रधानों ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. प्रदेश प्रधान संगठन उत्तराखंड ने 27 अक्टूबर को विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा घेराव कार्यक्रम की घोषणा की है. इस आंदोलन में राज्य के सभी जिलों और ब्लॉकों से हजारों की संख्या में ग्राम प्रधान और संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे. वहीं, प्रशासन ने भराड़ीसैंण क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है.

प्रधान संगठन के गैरसैंण ब्लॉक अध्यक्ष मनोज नेगी ने बताया कि प्रधान संगठन अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहा है. इससे पहले देहरादून में किए गए सचिवालय कूच के दौरान सरकार ने मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी फाइलें शासन स्तर पर ही विचाराधीन हैं. सरकार की इस कथित लेटलतीफी और टालमटोल की नीति से प्रदेशभर के ग्राम प्रधानों में भारी नाराजगी व्याप्त है.