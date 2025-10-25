ETV Bharat / state

उत्तराखंड में PWD की सड़कें गड्ढा मुक्त, लेकिन निगमों में रोड्स का बुरा हाल, जल्द होगी समीक्षा

उत्तराखंड में गड्ढा मुक्त सड़कों की डेडलाइन 31 अक्टूबर को खत्म हो रही है. उससे पहले प्रदेशभर में काम हो रहा है.

UTTARAKHAND POTHOLE FREE ROADS
उत्तराखंड गड्ढा मुक्त सड़कें (ETV Bharat)
Published : October 25, 2025 at 6:21 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में इस साल मानसून ने जमकर अपना कहर बरपाया. मानसून सीजन में हुए भारी नुकसान के बाद कई हजार किलोमीटर की सड़क प्रभावित हुई. कई जगहों पर सड़कें टूटी और वाश आउट हो गई. वहीं कई जगहों पर सड़कों पर भारी नुकसान के छोटे बड़े गड्ढे पड़ गए. ऐसे में सरकार ने मानसून सीजन खत्म होते ही तत्काल इन गड्ढों को भरने और व्यवस्थाओं को सुचारू करने का दावा किया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग को डेडलाइन दी थी. ये डेडलाइन 31 अक्टूबर को खत्म हो रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लोक निर्माण विभाग की बैठक में कहा था प्रदेश में सभी सड़क 31 अक्टूबर से पहले गड्ढा मुक्त कर दी जाये.

गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर जब हमने लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे से स्टेटस जाने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर 98 फ़ीसदी तक काम पूरा हो चुका है. वहीं, बचा हुआ काम भी रविवार तक पूरा हो जाएगा. इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोमवार से पूरे प्रदेश में किसी भी सड़क पर गड्ढा नजर नहीं आएगा.

PWD सचिव पंकज पांडे का कहना है जो सड़कें BRO और एनएच के पास हैं उन सड़कों को भी गड्ढा मुक्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है. दूसरे चरण में लोक निर्माण विभाग आपदा के दौरान जो सड़कें टूटी हैं उनको सही करेगा. इसके साथ ही टूटे पुलों पर भी काम शुरू किया जाएगा. पुल निर्माण के लिए भी सभी जिलाधिकारियों से डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है.

नगर निगम की सड़कों का बुरा हाल: लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर तो काम हो रहा है, वहीं, नगर निगम की सड़कों की बात करें तो प्रदेश भर के सभी निगम की सड़कों में बुरा हाल है. सरकार ने लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और निगम की सड़कों को लेकर भी निर्देश दिए थे. इसको लेकर शहरी विकास विभाग को भी उसी तरह से निर्देश दिए गए थे जिस तरह से लोक निर्माण विभाग को दिए गए थे. लोक निर्माण विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है लेकिन नगर निगम में वह रफ्तार नजर नहीं आ रही है.

कांग्रेस पार्षद ने लगाये आरोप: देहरादून नगर निगम में कांग्रेस पार्षद रॉबिन त्यागी का कहना है कि सरकार का गड्ढा मुक्त सड़क का दवा बिल्कुल खोखला है. उन्होंने बताया लोक निर्माण विभाग केवल मुख्य सड़कों को ही गड्ढा मुक्त कर रहे हैं. विभाग के पास नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कई कॉलोनी के अंदर भी कई सड़कें आती हैं. जहां पर कार्य नहीं किया गया है. उन्होंने बताया नगर निगम देहरादून के अंतर्गत कई वार्ड इस बार आपदा से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं. सड़कों में गड्ढे हो गए हैं. सुधार के लिए लगातार नगर निगम में आवेदन दिए जा रहे हैं. इसके बाद भी उन पर कार्य नहीं किया जा रहा है.उन्होंने बताया देहरादून एमडीडीए कॉलोनी, दीपनगर, डिफेंस कॉलोनी सहित कई ऐसे वॉर्ड हैं जहां पर अभी भी सड़कों का बुरा हाल है. इन सब कार्यों के लिए नगर निगम ने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर बजट रखा है.

क्या कहते हैं शहरी विकास सचिव: इस पूरे मामले पर शहरी विकास सचिव विनोद गोस्वामी का कहना है कि उनके द्वारा लगातार नगर निगम से बातचीत की जा रही है. शहरी विकास विभाग ने प्रदेश भर में निगम की सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने को लेकर निर्देश हैं. इस संबंध में निदेशालय से भी कुछ फंड जारी किया गया है. निगम अपने स्तर पर भी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अच्छा खासा बजट खर्च कर रहा है.उन्होंने कहा निगमों में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की दिशा में रफ्तार इसलिए कम है क्योंकि कई जगह पर दोबारा से टेंडर किए गए हैं. वहीं, कई तकनीकी समस्याओं के चलते कार्य में थोड़ा रफ्तार कम हुई है.

देहरादून नगर निगम मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा निगम क्षेत्र में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कार्य गतिमान है. उन्होंने बताया देहरादून नगर निगम क्षेत्र में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के हर एक वार्ड में पार्षद के निगरानी में पांच पांच लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है. जिससे सड़कों को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त किया जा सके. उन्होंने बताया इस संबंध में वह लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं. आने वाले समय में जल्द ही देहरादून नगर निगम क्षेत्र की सभी सड़कों को भी गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा.

