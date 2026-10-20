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दीपावली पर प्रदूषण रोकने के लिए तकनीक का सहारा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तैयार कर रहा विशेष प्लान

दीपावली पर प्रदूषण रोकने के लिए तकनीक का सहारा ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: दीपावली से पहले उत्तराखंड में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तकनीक आधारित समाधान तलाश रहा है. त्योहार के दौरान पटाखों, वाहनों और अन्य गतिविधियों से प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए अभी से विशेष कार्ययोजना तैयार की जा रही है. इसमें प्रदूषण की निगरानी, प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और समय रहते नियंत्रण के उपायों पर फोकस रहेगा. हालांकि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुछ खास करने का प्लान बनाया है और इसमें ऐसे स्टार्टअप को विशेष प्राथमिकता देने पर भी विचार चल रहा है, जोकि पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने से जुड़े हुए हैं.

दीपावली में अभी वक्त है, लेकिन त्योहार के दौरान आतिशबाजी से बढ़ने वाले प्रदूषण को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेकर भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तक इस बार प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पहले से प्रभावी कदम उठाने पर जोर दिया जा रहा है. इसके तहत प्रदूषण कम करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने, संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने और तकनीक के इस्तेमाल से प्रदूषण की निगरानी करने पर फोकस किया जा रहा है. कोशिश है कि दीपावली के दौरान प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने से पहले ही जरूरी कदम उठा लिए जाएं.