ETV Bharat / state

2027 की चुनावी बिसात पर महिला मुद्दे: विकास की बहस गायब, व्यक्तिगत हमलों से गरमाई उत्तराखंड की राजनीति

उत्तराखंड में राजनीति तेज ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड राज्य आंदोलन में पहाड़ की महिलाओं के संघर्ष और बलिदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन आगामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच महिलाओं से जुड़े मुद्दे विकास की बहस से अधिक व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप का रंग ले रहा हैं. पिछले एक महीने से उत्तराखंड की राजनीति महिलाओं के इर्द-गिर्द ही घूमती दिखाई दे रही है. 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच दीप्ति रावत, सोनिया आनंद, अंकिता भंडारी, रेखा आर्या और असम की महिला, इन नामों से जुड़े मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में गूंज रहे हैं. अब सवाल ये है कि क्या ये मामले महिलाओं के अधिकार, सम्मान और न्याय की लड़ाई बनेंगे या फिर चुनावी सियासत के हथियार?

असम महिला प्रकरण: इन दिनों सबसे बड़ा विवाद करीब 23 साल पुराना असम की महिला से जुड़ा है. असम की महिला ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर 2002 में दुष्कर्म का आरोप लगाया है. उन्होंने अपने बेटे का डीएनए परीक्षण और मामले की नई सीबीआई जांच की मांग की है. पीड़ित महिला का कहना है कि पहले हुई जांच में उन्हें न्याय नहीं मिला. वहीं, हरक सिंह रावत ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सीबीआई जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है और अदालत ने मामला बंद कर दिया था. उन्होंने न्यायालय की देखरेख में पुनः जांच की चुनौती भी दी है. दरअसल, ये मामला 2003 में उस समय चर्चा में आया था, जब हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. अब चुनाव से पहले इसी पुराने मुद्दे का फिर उठना दिखाता है कि राजनीतिक दल पुराने विवादों को किस तरह नए हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं.