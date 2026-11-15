2027 की चुनावी बिसात पर महिला मुद्दे: विकास की बहस गायब, व्यक्तिगत हमलों से गरमाई उत्तराखंड की राजनीति
उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत जारी है. वहीं चुनावी समर से पहले महिलाओं के मुद्दे छाए हुए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 15, 2026 at 11:04 AM IST|
Updated : November 15, 2026 at 12:25 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड राज्य आंदोलन में पहाड़ की महिलाओं के संघर्ष और बलिदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन आगामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच महिलाओं से जुड़े मुद्दे विकास की बहस से अधिक व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप का रंग ले रहा हैं. पिछले एक महीने से उत्तराखंड की राजनीति महिलाओं के इर्द-गिर्द ही घूमती दिखाई दे रही है. 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच दीप्ति रावत, सोनिया आनंद, अंकिता भंडारी, रेखा आर्या और असम की महिला, इन नामों से जुड़े मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में गूंज रहे हैं. अब सवाल ये है कि क्या ये मामले महिलाओं के अधिकार, सम्मान और न्याय की लड़ाई बनेंगे या फिर चुनावी सियासत के हथियार?
असम महिला प्रकरण: इन दिनों सबसे बड़ा विवाद करीब 23 साल पुराना असम की महिला से जुड़ा है. असम की महिला ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर 2002 में दुष्कर्म का आरोप लगाया है. उन्होंने अपने बेटे का डीएनए परीक्षण और मामले की नई सीबीआई जांच की मांग की है. पीड़ित महिला का कहना है कि पहले हुई जांच में उन्हें न्याय नहीं मिला. वहीं, हरक सिंह रावत ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सीबीआई जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है और अदालत ने मामला बंद कर दिया था. उन्होंने न्यायालय की देखरेख में पुनः जांच की चुनौती भी दी है. दरअसल, ये मामला 2003 में उस समय चर्चा में आया था, जब हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. अब चुनाव से पहले इसी पुराने मुद्दे का फिर उठना दिखाता है कि राजनीतिक दल पुराने विवादों को किस तरह नए हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं.
रेखा आर्य प्रकरण: विवाद की शुरुआत हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट से हुई, जिसमें उन्होंने मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू को बिना नाम लिए बंटी-बबली कहा था. हरदा ने कथित रूप से 210 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार और संपत्ति के दावों को लेकर आर्या पर निशाना साधा था. जिसके बाद रेखा आर्या ने इस टिप्पणी को महिला के सम्मान पर हमला बताते हुए हरदा पर कड़ा पलटवार किया. उन्होंने हरीश रावत पर तीखी टिप्पणी की. जिसपर हरीश ने कहा कि उनकी और उनके परिवार की संपत्तियों की भी जांच कराई जाए. उन्होंने कहा कि पहले उनकी बबलियों को खोजा जाए, फिर उनकी संपत्ति की जांच हो.
अंकिता प्रकरण: अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड की सामाजिक और राजनीतिक चेतना का सबसे संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है. साल 2022 में पौड़ी गढ़वाल के एक रिसॉर्ट में 19 साल अंकिता की हत्या के बाद रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और दो कर्मचारियों को दोषी पाया गया, जो सजा काट रहे हैं. लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया, जब अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने कथित रूप से एक वीआईपी की भूमिका का दावा किया. जिसके बाद उत्तराखंड की राजनीति ने नए सिरे से घमासान शुरू हो गया, और कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर लगातार भाजपा को घेर रही है. हालांकि, इस मामले पर चल रहे जांच के दौरान देहरादून की सीबीआई अदालत ने उनके नार्को-टेस्ट और पॉलीग्राफ परीक्षण के आदेश दिए हैं, जो गुजरात के गांधीनगर में होगा.
हरक सिंह रावत पत्नी दीप्ति प्रकरण: असम महिला प्रकरण के साथ ही हरक सिंह रावत के परिवार और निजी रिश्तों से जुड़ा विवाद भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय रहा. हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत ने वीडियो जारी कर कर सियासत बढ़ा दी. दूसरी ओर कांग्रेस नेता ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा, लेकिन विवाद थमने के बजाय और गहरा चला गया. ऐसे में अब असली सवाल ये है कि क्या महिलाओं के निजी रिश्ते और पारिवारिक जीवन सार्वजनिक राजनीतिक बहस का विषय बनने चाहिए?
अंकिता भंडारी का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि एक बेटी के सपनों को चूर चूर करने का काम सत्ता में बैठे लोगों ने किया है. ऐसे में अंकिता के मुद्दे को अन्य महिलाओं के मुद्दे से अलग रखना चाहिए. लेकिन ये सच है कि महिलाओं से जुड़े मुद्दे काफी अधिक सामने आ रहे हैं. इसके पीछे की मुख्य वजह है कि भाजपा बहुत गंदी राजनीति है. बीजेपी के इन साढ़े नौ साल में जो अपनी राजनीतिक जमीन अपने जनविरोधी नीतियों से खोदी है उसको दोबारा पाने के लिए ओछी राजनीति कर रही है. साथ ही महिलाओं को सीढ़िया बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें असम महिला का प्रकरण शामिल है.
-डॉ. प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस
आगामी साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में महिलाओं से जुड़े ये मुद्दे चर्चाओं का केंद्र बने हुए है. और प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियां भाजपा और कांग्रेस इन मुद्दों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं. जबकि उत्तराखंड के सामने असली चुनौतियां अब भी वही हैं, जो राज्य गठन के समय थी. जिसमें पलायन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पहाड़ी क्षेत्रों का विकास शामिल है.
भाजपा हमेशा विकास की बात करती है. सबका साथ और सबका विकास की बात करती है. उत्तराखंड में जब से बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, हर घर में पानी, शौचालय देने का काम कर रहे हैं. राज्य सरकार प्रदेश की जनता के विकास की लाइन पर काम कर रही है. भाजपा सत्ता रूढ़ पार्टी है तो हमेशा विकास की बात करती है, ऐसे में सबको विकास की तरह आगे बढ़ा रहे हैं.
-डॉ धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री-
गौर हो कि प्रदेश में चुनावी सियासत में मुद्दों की जगह व्यक्तिगत हमले और पुराने विवाद ने ले ली है. हालांकि, अब ये देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश के स्थानीय मुद्दे अहम होंगे या फिर महिलाओं से जुड़े ये मुद्दे राजनीतिक दलों का हथियार बनेगी?
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