उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 15 एएसपी और 7 डीएसपी के तबादले, 11 को प्रमोशन, देखिए पूरी लिस्ट

दीपक सिंह, विवेक कुमार, नरेंद्र पंत, जूही मनराल, अंकुश मिश्रा, आशीष भारद्वाज, अविनाश वर्मा, पूर्णिमा गर्ग, अनुषा बडोला और दीपशिखा डीएसपी से एएसपी बने

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तराखंड (File Photo- ETV Bharat)
ETV Bharat Uttarakhand Team

January 31, 2026

January 31, 2026

देहरादून: उत्तराखंड गृह विभाग ने बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों के तबादले किए हैं. कई अफसरों को पदोन्नति के साथ नई पोस्टिंग दी गई है. खास बात ये है कि देहरादून पुलिस मुख्यालय से ही 7 डीएसपी (Deputy Superintendent of Police) को ट्रांसफर किया गया है.

उत्तराखंड पुलिस महकमे में ट्रांसफर और प्रमोशन: पुलिस विभाग में 15 एएसपी (Additional Superintendent of Police) के ट्रांसफर हुए हैं. इसके साथ ही 11 डीएसपी को अपर पुलिस अधीक्षक पद पर प्रमोशन देकर ट्रांसफर किया गया है. अभी तक पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक कार्मिक की जिम्मेदारी संभाल रहीं शाहजहां जावेद खान को अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात निदेशालय में नवीन तैनाती दी गई है.

UTTARAKHAND POLICE TRANSFERS
उत्तराखंड पुलिस तबादला और प्रमोशन सूची (Photo courtesy - Police Department)

इनका हुआ ट्रांसफर: जोधराम जोशी जो अभी तक अपर पुलिस अधीक्षक टिहरी का पद संभाल रहे थे, उनको 40वीं वाहिनी पीएससी का उप सेनानायक बनाकर हरिद्वार ट्रांसफर किया गया है. राजन सिंह जो अभी तक पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनको अब पीएससी मुख्यालय में भेजा गया है. इसी तरह कमला बिष्ट जो अपर पुलिस अधीक्षक पद पर रहते हुए हल्द्वानी में सीआईडी और विजिलेंस की जिम्मेदारी संभाल रही थीं, उनको अपर पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण बनाकर पुलिस मुख्यालय लाया गया है.

UTTARAKHAND POLICE TRANSFERS
उत्तराखंड पुलिस तबादला सूची (Photo courtesy - Police Department)

इनका एएसपी के पद पर हुआ प्रमोशन: इसी तरह 11 अफसरों को एएसपी (अपर पुलिस अधीक्षक) पद पर प्रमोशन देकर उन्हें नई पोस्टिंग दी गयी है. इनमें अभी तक उधम सिंह नगर में तैनात दीपक सिंह को अब एएसपी बनाकर टिहरी भेजा गया है. हरिद्वार में तैनात विवेक कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ की जिम्मेदारी दी गई है. हरिद्वार में ही तैनात नरेंद्र पंत को पुलिस अधीक्षक (क्षेत्रीय) अभिसूचना हल्द्वानी के पद पर पदोन्नति मिली है.

अंकुश मिश्रा बने एएसपी, मिली बड़ी जिम्मेदारी: अभी तक अधिसूचना मुख्यालय में तैनात जूही मनराल को अब अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रमोट कर पुलिस मुख्यालय में तैनाती दी गई है. इसी तरह अधिसूचना मुख्यालय में तैनात अंकुश मिश्रा अब एएसपी अपराध एवं कानून व्यवस्था बनाए गए हैं. देहरादून में तैनात पूर्णिमा गर्ग अपर पुलिस अधीक्षक, कार्मिक के पद पर प्रमोशन पाकर पुलिस मुख्यालय में तैनात की गई हैं.

सीएम की सुरक्षा में तैनात अविनाश वर्मा का कद बढ़ा: आईआरबी द्वितीय रहे आशीष भारद्वाज पदोन्नति पाकर अब अपर पुलिस अधीक्षक, सीआईडी मुख्यालय में कामकाज देखेंगे. इसी तरह अभी तक मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात अविनाश वर्मा अब अपर पुलिस अधीक्षक/मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्यमंत्री सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे. नैनीताल में तैनात दीपशिखा अग्रवाल अब अपर पुलिस अधीक्षक, सीआईडी/विजिलेंस की हल्द्वानी में जिम्मेदारी निभाएंगी. एसडीआरएफ में तैनात शांतनु पराशर अब उप सेनानायक, एसडीआरएफ बनाए गए हैं. एटीसी हरिद्वार में तैनात रहीं अनुषा बडोला उप सेनानायक, एटीसी हरिद्वार का पद संभालेंगी.

इन 7 डीएसपी के हुए तबादले: इनके साथ ही 7 पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी के तबादले भी किए गए हैं. इनमें अभी तक चंपावत जिले में तैनात वंदना वर्मा को अब देहरादून जिले में नई तैनाती मिली है. अभीसूचना मुख्यालय में तैनात योगेश चंद, पुलिस मुख्यालय ट्रांसफर किए गए हैं. ओशिन जोशी जो अभी तक टिहरी गढ़वाल जिले में तैनात थे, उन्हें सीआईडी सेक्टर देहरादून में नई तैनाती मिली है. देहरादून जिले में तैनात भाष्कर लाल साह को अब सचिवालय/विधानसभा सुरक्षा में तैनात किया गया है.

देहरादून जिले में तैनात मनोज असवाल को अब अभिसूचना मुख्यालय ट्रांसफर किया गया है. अभी तक अभिसूचना मुख्यालय में तैनात बलवंत सिंह रावत को नई तैनाती के लिए अल्मोड़ा ट्रांसफर किया गया है. अल्मोड़ा जिले में तैनात गोपाल दत्त जोशी का तबादला अभिसूचना मुख्यालय देहरादून में किया गया है.

POLICE OFFICER PROMOTIONS
TRANSFERS OF ASPS AND DSPS
UTTARAKHAND DSP PROMOTIONS
उत्तराखंड पुलिस लेटेस्ट न्यूज
UTTARAKHAND POLICE TRANSFERS

