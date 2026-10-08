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ई-चालान भुगतान में साइबर ठगी पर लगेगी लगाम, उत्तराखंड पुलिस लेगी इन पेमेंट ऐप्स का सहारा

ई-चालान भुगतान में साइबर ठगी पर लगेगी लगाम ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस ने नई पहल शुरू की है. अब वाहन स्वामी अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ पेमेंट ऐप के माध्यम से भी कर सकेंगे. इसके लिए ई-चालान पोर्टल को पेमेंट ऐप्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है.

दरअसल, साइबर अपराधी, वाहन स्वामियों को चालान भुगतान के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर ठगी कर रहे हैं. ये लिंक देखने में आधिकारिक पोर्टल जैसे ही दिखाई देते थे. लिंक पर क्लिक करने के बाद फिशिंग के जरिए लोगों से बैंक संबंधी जानकारी और अन्य व्यक्तिगत डेटा हासिल कर रकम की ठगी की जाती है. ऐसे में पेमेंट ऐप के साथ ई-चालान पोर्टल के इंटीग्रेशन के बाद अब लोगों को चालान भुगतान के लिए किसी अनजान एसएमएस या लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी. नागरिक अपने विश्वसनीय पेमेंट ऐप को खोलकर ट्रैफिक चालान में उत्तराखंड पुलिस का विकल्प चुन सकते हैं. इसके बाद वाहन नंबर दर्ज कर लंबित चालान की जानकारी देखी जा सकेगी और वहीं से भुगतान किया जा सकेगा.