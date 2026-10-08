ई-चालान भुगतान में साइबर ठगी पर लगेगी लगाम, उत्तराखंड पुलिस लेगी इन पेमेंट ऐप्स का सहारा
उत्तराखंड पुलिस ई-चालान पेमेंट में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए पेमेंट ऐप्स का इस्तेमाल करेगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 8, 2026 at 8:58 PM IST
देहरादून: ई-चालान के नाम पर साइबर ठगी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए उत्तराखंड ट्रैफिक पुलिस ने नई पहल शुरू की है. अब वाहन स्वामी अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ पेमेंट ऐप के माध्यम से भी कर सकेंगे. इसके लिए ई-चालान पोर्टल को पेमेंट ऐप्स के साथ इंटीग्रेट किया गया है.
दरअसल, साइबर अपराधी, वाहन स्वामियों को चालान भुगतान के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर ठगी कर रहे हैं. ये लिंक देखने में आधिकारिक पोर्टल जैसे ही दिखाई देते थे. लिंक पर क्लिक करने के बाद फिशिंग के जरिए लोगों से बैंक संबंधी जानकारी और अन्य व्यक्तिगत डेटा हासिल कर रकम की ठगी की जाती है. ऐसे में पेमेंट ऐप के साथ ई-चालान पोर्टल के इंटीग्रेशन के बाद अब लोगों को चालान भुगतान के लिए किसी अनजान एसएमएस या लिंक पर क्लिक करने की जरूरत नहीं होगी. नागरिक अपने विश्वसनीय पेमेंट ऐप को खोलकर ट्रैफिक चालान में उत्तराखंड पुलिस का विकल्प चुन सकते हैं. इसके बाद वाहन नंबर दर्ज कर लंबित चालान की जानकारी देखी जा सकेगी और वहीं से भुगतान किया जा सकेगा.
उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक, डिजिटल माध्यम से किए गए भुगतान का ई-चालान डेटाबेस में तत्काल ऑटोमेटिक अपडेट भी हो जाएगा. इससे लंबित चालानों की संख्या कम करने में भी मदद मिलेगी.
पुलिस ने बताया कि, वर्तमान में कुछ लोग थर्ड पार्टी ऐप के जरिए भी चालान का भुगतान कर रहे हैं. ऐसे ऐप पर चालान की मूल धनराशि के अतिरिक्त शुल्क भी लिया जाता है. आधिकारिक वेबसाइट echallan.parivahan.nic.in और इंटीग्रेटेड पेमेंट ऐप के माध्यम से भुगतान करना अधिक सुरक्षित विकल्प है. आधिकारिक पेमेंट ऐप के जरिए प्रति चालान करीब 3 से 4 रुपए अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है. यह सेवा पेटीएम, फोन पे और गूगल पे पर लाइव हो चुकी है. पुलिस के अनुसार, अब तक इसके माध्यम से 572 चालानों का भुगतान कर 6 लाख 9 हजार 100 रुपए का राजस्व वसूला जा चुका है.
आम जनता से अपील है कि वाहन के चालान का भुगतान केवल आधिकारिक वेबसाइट https://echallan.parivahan.nic.in (https://echallan.parivahan.nic.in) या पेटीएम, गूगल पे और फोन पे जैसे आधिकारिक पेमेंट ऐप के माध्यम से ही करें. किसी अनजान एसएमएस में आए लिंक और थर्ड पार्टी ऐप के जरिए चालान का भुगतान करने से बचें.
-कृष्ण कुमार वीके, ट्रैफिक डायरेक्टर-
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