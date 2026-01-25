ETV Bharat / state

यति नरसिंहानंद के काफिले को पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर रोका, जानिये वजह

समर्थकों में पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी है. आने वाले समय में इससे सियासी हलचल तेज होने की संभावना जताई जा रही है.

यति नरसिंहानंद गिरी को पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर रोका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 25, 2026 at 4:17 PM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर क्षेत्र में नारसन बॉर्डर पर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज के काफिले को पुलिस ने रोक दिया. बताया गया है कि नरसिंहानंद अपने काफिले के साथ हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर यूजीसी क़ानून के विरोध में प्रस्तावित एक दिवसीय सांकेतिक उपवास कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे. जिस पर उत्तराखंड पुलिस ने देवभूमि प्रवेश करने से उन्हें साफ तौर से मना कर दिया.

जानकारी के मुताबिक महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर प्रस्तावित एक दिवसीय सांकेतिक उपवास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे. यह कार्यक्रम यूजीसी कानून के विरोध में हरिद्वार में आयोजित किया जाना था. जिसमें बड़ी संख्या में समर्थकों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही थी. इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर थी. उत्तराखंड के मंगलौर-नारसन बॉर्डर को संवेदनशील मानते हुए अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई थी.

यति नरसिंहानंद के काफिले को पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर रोका (ETV Bharat)

पुलिस ने सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका के मद्देनज़र यति नरसिंहानंद गिरी महाराज को हरिद्वार जाने से बॉर्डर पर ही रोक दिया. पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई एहतियातन की गई है. इसका उद्देश्य केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना है. बताया गया है कि काफिले को रोके जाने के बाद बॉर्डर पर कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी रही. यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने पुलिस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यूजीसी कानून के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से सांकेतिक उपवास करना उनका संवैधानिक अधिकार है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन लोकतांत्रिक विरोध को दबाने का प्रयास कर रहा है.

हालांकि, पुलिस और प्रशासन के बीच बातचीत के दौरान स्थिति नियंत्रण में रही. किसी भी तरह की झड़प की सूचना नहीं मिली. पुलिस ने काफिले के सदस्यों को समझा-बुझाकर उन्हें वापस लौटने के लिए कहा. इस बीच घंटों तक काफिला बॉर्डर क्षेत्र में ही रुका रहा. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए रहा. फिलहाल हरिद्वार में प्रस्तावित उपवास कार्यक्रम को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है. पुलिस प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि बिना अनुमति किसी भी तरह का प्रदर्शन या कार्यक्रम आयोजित नहीं करने दिया जाएगा. उधर, समर्थकों में पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी देखी जा रही है. जिससे आने वाले समय में इस मुद्दे पर सियासी और सामाजिक हलचल तेज होने की संभावना जताई जा रही है.

एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया यति नरसिंहानंद गिरी महाराज के काफिले को बॉर्डर पर रोका गया था. जिन्हें समझाने के बाद वापस भेज दिया गया है. उन्होंने कहा प्रदेश का माहौल किसी भी सूरत में खराब नहीं होने दिया जाएगा.

