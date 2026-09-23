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उत्तराखंड पुलिस को हाईकोर्ट में क्यों देना पड़ा लाइव डेमो, जानिए सिटीजन पोर्टल से जुड़ा मामला

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस विभाग द्वारा दर्ज मुकदमों की शिकायतों से जुड़ा सार्वजनिक पोर्टल बंद किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया.

उत्तराखंड पुलिस ने हाईकोर्ट में दिखाया लाइव डेमो: मामले में आज पुलिस विभाग की टेक्निकल टीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुई. उनके द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा दर्ज मुकदमे की एफआईआर (First Information Report ) को सिटीजन और देवभूमि ऐप में देखा जा सकता है. मोबाइल पर देखने के लिए एंड्रॉइड फोन होना चाहिए. एप्पल फोन पर इसे नहीं देखा जा सकता. इसके लिए देवभूमि ऐप को पहले डाउनलोड करना होगा. उसे लाग इन करके मांगी गयी समस्त विवरणों को भरना है.