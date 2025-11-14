ETV Bharat / state

श्रीनगर में शुरू हुई उत्तराखंड पुलिस की शूटिंग प्रतियोगिता, 15 टीमें ले रही हिस्सा

उत्तराखंड पुलिस की शूटिंग प्रतियोगिता ( ETV Bharat )

श्रीनगर: पौड़ी जनपद के श्रीनगर स्थित एसएसबी केदार फायरिंग रेंज आज एक बार फिर रोमांच और प्रतिस्पर्धा के माहौल से गूंज उठी. उत्तराखंड पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के वार्षिक खेल कैलेंडर के अंतर्गत आयोजित 21वीं प्रादेशिक अंतर्जनपदीय/वाहिनी राइफल, रिवॉल्वर एवं पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता–2025 का शुभारंभ 14 नवंबर 2025 को बड़े उत्साह के साथ हुआ. कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार ने किया. प्रतियोगिता में इस वर्ष कुल 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं. जिसमें जनपद पुलिस की 10 टीमें, पीएसी/वाहिनियों की 3 टीमें, आईआरबी की 2 टीमें शामिल हैं. लगभग 150 से अधिक प्रतिभागी अलग-अलग श्रेणियों में राइफल, रिवॉल्वर और पिस्टल शूटिंग में अपनी लक्ष्यभेदन क्षमता, तकनीकी कौशल और मानसिक एकाग्रता का शानदार प्रदर्शन करेंगे. प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाएं आयोजित होंगी. जिनमें प्रतिभागी अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे. तीन दिनों तक चलने वाली यह शूटिंग प्रतियोगिता पुलिस कर्मियों की पेशेवर क्षमता, मानसिक दृढ़ता और शारीरिक फिटनेस में महत्वपूर्ण योगदान देगी.