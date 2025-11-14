Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

श्रीनगर में शुरू हुई उत्तराखंड पुलिस की शूटिंग प्रतियोगिता, 15 टीमें ले रही हिस्सा

प्रतियोगिता में 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं. जिसमें जनपद पुलिस की 10 टीमें, पीएसी/वाहिनियों की 3 टीमें, आईआरबी की 2 टीमें शामिल हैं.

POLICE SHOOTING COMPETITION
उत्तराखंड पुलिस की शूटिंग प्रतियोगिता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 14, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: पौड़ी जनपद के श्रीनगर स्थित एसएसबी केदार फायरिंग रेंज आज एक बार फिर रोमांच और प्रतिस्पर्धा के माहौल से गूंज उठी. उत्तराखंड पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के वार्षिक खेल कैलेंडर के अंतर्गत आयोजित 21वीं प्रादेशिक अंतर्जनपदीय/वाहिनी राइफल, रिवॉल्वर एवं पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता–2025 का शुभारंभ 14 नवंबर 2025 को बड़े उत्साह के साथ हुआ. कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंवार ने किया.

प्रतियोगिता में इस वर्ष कुल 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं. जिसमें जनपद पुलिस की 10 टीमें, पीएसी/वाहिनियों की 3 टीमें, आईआरबी की 2 टीमें शामिल हैं. लगभग 150 से अधिक प्रतिभागी अलग-अलग श्रेणियों में राइफल, रिवॉल्वर और पिस्टल शूटिंग में अपनी लक्ष्यभेदन क्षमता, तकनीकी कौशल और मानसिक एकाग्रता का शानदार प्रदर्शन करेंगे.

प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाएं आयोजित होंगी. जिनमें प्रतिभागी अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे. तीन दिनों तक चलने वाली यह शूटिंग प्रतियोगिता पुलिस कर्मियों की पेशेवर क्षमता, मानसिक दृढ़ता और शारीरिक फिटनेस में महत्वपूर्ण योगदान देगी.

उत्तराखण्ड पुलिस की 21वीं प्रादेशिक शूटिंग प्रतियोगिता की शुरुआत में एसएसपी ने सभी जनपदों व वाहिनियों से आए टीम मैनेजरों से परिचय प्राप्त किया. इसके बाद मंच पर एकत्रित हुए प्रतिभागी खिलाड़ियों ने एसएसपी को सलामी दी. उच्चस्तरीय खेल भावना, पारदर्शिता, अनुशासन तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन की शपथ ली. इस दृश्य ने मैदान में मौजूद सभी लोगों के भीतर गर्व और उत्साह भर दिया. संबोधन में एसएसपी सर्वेश पंवार ने कहा आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस बल को शारीरिक दक्षता के साथ-साथ शस्त्र संचालन में महारत की भी आवश्यकता होती है.

उन्होंने बताया उत्तराखण्ड पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड समय-समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पुलिस बल की तैयारी और मनोबल को मजबूत करता है.उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय यह प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों को अपनी निपुणता दिखाने का अवसर देगी बल्कि आपसी सहयोग, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.एसएसपी ने प्रतियोगिता के सफल संचालन और सुचारू व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारियों एवं आयोजक टीम की भी सराहना की.

TAGGED:

एसएसबी केदार फायरिंग रेंज
श्रीनगर में शूटिंग प्रतियोगिता
उत्तराखंड पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता
SSB KEDAR FIRING RANGE
POLICE SHOOTING COMPETITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.