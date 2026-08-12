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उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन प्रहार, नशा तस्करों पर कसा शिकंजा, सलाखों के पीछे अपराधी

धनौल्टी/रुड़की/हल्द्वानी : टिहरी छाम थाना पुलिस ने कांवड़ यात्रा की आड़ में अवैध रूप से नशे के कारोबार करने वाले एक आरोपी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है. जिसके बाद नशे के कारोबारी आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है. थानाध्यक्ष छाम दिलवर सिंह नेगी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी श्वेता चौबे के

निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है. इस क्रम में कांवड़ यात्रा की आड़ में की जा रही चरस तस्करी को लेकर सघन चेकिंग की जा रही है.

इसी कड़ी में 10 अगस्त की रात्रि को टिहरी जनपद की उत्तरकाशी जनपद से सटी सीमा पर मठियाली क्षेत्र में चलाई जा रही चेकिंग के दौरान छाम पुलिस ने 361 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 361 ग्राम चरस बरामद हुई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तस्करी में प्रयुक्त ब्रेजा कार सीज कर दिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान सोनू पुत्र रोशन, निवासी पानीपत, उम्र 41 वर्ष के रूप में हुई है. जांच में आरोपी के विरुद्ध पूर्व में हत्या जैसे संगीन अपराधों सहित कई आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सामने आई है.

रुड़की में सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. इतना ही नहीं पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 20.40 ग्राम अवैध स्मैक भी बरामद की है. पुलिस आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है. इसी के साथ पुलिस द्वारा अवैध स्मैक की सप्लाई करने वाले आरोपी की चेन से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में भी जानकारी जुटाई रही है.रुड़की कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप बिष्ट ने कहा नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. खासतौर पर युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने वाले तस्करों पर पुलिस की पैनी नजर है.