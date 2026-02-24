ETV Bharat / state

चारधाम यात्रा 2026 के लिए पुलिस ने कसी कमर, ब्लैक स्पॉट भी किए गए चिन्हित

देहरादून: आगामी चारधाम यात्रा के कपाट इस बार अप्रैल महीने में विधिवत रूप से खुल जाएंगे. चारधाम यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सभी व्यवस्थाओं की तैयारी पूरी कर ली गई है. उत्तराखंड पुलिस ने भी चार धाम यात्रा मार्ग पर अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की तैनाती, यात्रा में लगने वाले जाम और पिछले साल आई आपदा से बढ़े ब्लैक स्पॉट पर कार्रवाई तेज करते हुए 31 मार्च तक सभी विभागों को समय दिया गया है.

पिछले साल आपदा से बढ़े ब्लैक स्पॉट: पिछले साल चारधाम यात्रा के दौरान बरसात के मौसम में आपदा आने के कारण कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. गढ़वाल के सभी जनपदों में बड़ी-बड़ी आपदा आई थी, जिससे यात्रा काफी प्रभावित हुई थी.

चारधाम यात्रा मार्ग पर 58 आपदा जोन: पहले से ही चारधाम यात्रा मार्ग पर 58 आपदा जोन है, उसमें नियम अनुसार एसडीआरएफ और अन्य एजेंसी पीडब्ल्यूडी और बीआरओ की सहायता से टीमों को तैनात किया गया है. इसका संचालन कंट्रोल रूम के माध्यम से किया जा रहा है और कंट्रोल रूम का समन्वय स्टेट आपदा कंट्रोल के साथ बना कर रखा हुआ है. यहां पर भी नोडल अधिकारी की तैनाती कर दी गई है.

चारधाम यात्रा के दौरान पिछले साल आई आपदा स्पॉट चिन्हित किए गए, इसके अलावा भी जो चिन्हित आपदा एरिया है, उनकी लिस्ट आ चुकी है और वहां पर भी एसडीआरएफ के साथ अन्य एजेंसी की टीमों को तैनात किया गया है.

चारधाम यात्रा में जाम से निपटने के लिए तैयारी: चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले आईजी गढ़वाल और गढ़वाल कमिश्नर ने यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया है, जहां-जहां पर सड़के खराब है, उनको चिन्हित करते हुए संबंधित विभाग को नोटिफाई कर दिया गया है. पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और बीआरओ के अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि 31 मार्च तक चारधाम यात्रा मार्ग पर टूटी हुई सड़कों की मरम्मत कर दी जाएगी. यात्रा के शुरू होने से पहले ही चारधाम यात्रा के मार्ग सही हो जाएंगे.

चारधाम परिसर में भीड़ को कैसे मैनेज करेंगे: चारधाम मंदिर परिसर में एक एसपीओ है, उसी के आधार पर यात्रा होती है. सभी धामों का अध्ययन किया हुआ है, उनकी क्षमता कितनी है और कितने समय तक श्रद्धालु ज्यादा परिसर में रुक सकते हैं. उसी के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया जाता है. अगर चारधाम परिसर में अधिक भीड़ हो जाती है तो श्रद्धालुओं को रोका जाता है, ताकि चारधाम परिसर में भीड़ का दबाव कम किया जा सके. उसके बाद ही जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा का इंतजार कर रहे होते हैं, उनको आगे बढ़ाया जाता है.