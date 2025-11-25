ETV Bharat / state

विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर कराई जाती थी साइबर ठगी, एजेंट को पुलिस ने किया गिरफ्तार

देहरादून/रुद्रपुर: थाईलैंड, म्यांमार और बैंकॉक में नौकरी करने विदेश गए अलग-अलग युवाओं को भारत वापस लाया गया. जिनको एजेंटों के माध्यम से अच्छी नौकरी और सैलरी बताकर भारत से बाहर भेजा गया था. लेकिन भारतीय नागरिकों को वहां पर बंधक बनाकर उनसे साइबर ठगी कराई जा रही थी. रेस्क्यू कर भारत वापस लाए गए नागरिकों में कुल 07 नागरिक जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हैं. जिसके बाद उत्तराखंड आए नागरिकों की शिकायत के आधार पर एसटीएफ ने एक एजेंट को गिरफ्तार किया है.

बता दें कि विदेश से वापस भारत लाए गए उधम सिंह नगर के कुल 07 नागरिकों से पूछताछ के बाद जानकारी मिली कि उधमसिंह नगर में कुछ एजेंटों ने विदेशी एजेंटों से सम्पर्क कर युवाओं को अच्छी नौकरी और सैलरी का लालच देकर विदेश भेजने का कार्य किया जा रहा था. जिनसे वहां पर जबरन साइबर ठगी का अपराध कराया जा रहा था, जिसमें बाद जांच में सुनील कुमार, अशोक, पिंकी, नीरव चौधरी, प्रदीप निवासी काशीपुर,जसपुर जनपद उधम सिंह नगर और धनञजय निवासी महाराष्ट्र के नाम आए.

नाम सामने आने के बाद आरोपियों के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया. एसटीएफ द्वारा मामले की जांच करने कर जानकारी मिली कि एजेंटों ने पीड़ित युवाओं से विदेश भेजने के लिए मोटी धनराशि प्राप्त की गई है और व्हाट्सएप के माध्यम से युवाओं का डाटा विदेशी एजेंटों को भी प्रेषित किया गया है. विवेचना के दौरान आरोपी प्रदीप कुमार की मोबाइल की लोकेशन और अन्य डिजिटल साक्ष्य के आधार पर प्रदीप कुमार के आवास पर पहुंचे.