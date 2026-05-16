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उत्तराखंड पुलिस में बड़ा फेरबदल, पुलिस उपाधीक्षकों का हुआ तबदला, देखिये लिस्ट

देहरादून: उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में जनहित और रिक्त पदों के सापेक्ष राज्य में 11 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार 11 पुलिस उपाधीक्षकों (DSP) को 5 जिलों, वाहिनियों और इकाइयों में ट्रांसफर किया गया है. जिसके सम्बन्ध में अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं.

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में संबंधित सभी अधिकारियों को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए नई तैनाती स्थल पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यालय ने ये आदेश कानून व्यवस्था और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है.