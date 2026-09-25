उत्तराखंड में बिछेगा सड़कों का जाल, 13 जिलों में बनेंगी 1,479 रोड्स, देखिये जिलेवार डिटेल



पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में 1490 गांवों तक पहुंचेगी सड़क पिथौरागढ़ जिले के 249 गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 1,819.6 किमी की सड़क बनेगी.

अल्मोड़ा जिले के 221 गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 1,395.5 किमी की सड़क बनेगी.

पौड़ी जिले के 185 गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 1,227.8 किमी की सड़क बनेगी.

चमोली जिले के 175 गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 996.15 किमी की सड़क बनेगी.

टिहरी जिले के 168 गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 941.5 किमी की सड़क बनेगी.

उत्तरकाशी जिले के 112 गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 721.99 किमी की सड़क बनेगी.

रुद्रप्रयाग जिले के 111 गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 469.2 किमी की सड़क बनेगी.

बागेश्वर जिले के 101 गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 569.82 किमी की सड़क बनेगी.

नैनीताल जिले के 67 गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 399.55 किमी की सड़क बनेगी.

देहरादून जिले के 52 गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 390 किमी की सड़क बनेगी.

चंपावत जिले के 39 गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 387.3 किमी की सड़क बनेगी.

ऊधमसिंह नगर जिले के 9 गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 22.3 किमी की सड़क बनेगी.

हरिद्वार जिले के 1 गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए 3.1 किमी की सड़क बनेगी।

