उत्तराखंड में बिछेगा सड़कों का जाल, 13 जिलों में बनेंगी 1,479 रोड्स, देखिये जिलेवार डिटेल
पीएमजीएसवाई 4 में उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में कुल 1,479 सड़कों का निर्माण किया जाएगा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 25, 2026 at 7:26 PM IST
देहरादून: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ने उत्तराखंड के दूरस्थ और दुर्गम पहाड़ी इलाकों की जिंदगी में नई रफ्तार भर दी है. कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले गांवों तक सड़क पहुंचने से स्थानीय लोगों की राह आसान हुई है, जबकि योजना अब अपने चौथे चरण में प्रवेश कर चुकी है.
पीएमजीएसवाई की तीन चरणों में 11,595 करोड़ रुपये की लागत से 21,915 किमी लंबाई की 2,826 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है. इन सड़कों के बनने से 1,860 गांव लाभान्वित हुए हैं. तो वही, अब चौथे चरण के पहले चक्र में 309 गांव को सड़क से जोड़ा जाएगा.
पीएमजीएसवाई 4.0 के पहले चरण में प्रदेश के 309 गांव जल्द ही सड़क से जुड़ेंगे. करीब 1,707 करोड़ रुपये की लागत से 1,228.20 किमी लंबाई की 184 सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. पीएमजीएसवाई 4 में उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में कुल 1,479 सड़कों का निर्माण किया जाएगा. जिनकी कुल लंबाई 9,344 किमी होगी. सबसे अधिक पौड़ी जिले के 68 गांव इससे लाभान्वित होंगे. इसके अलावा, अल्मोड़ा के 47 गांव, टिहरी के 47 गांव, बागेश्वर के 35 गांव, पिथौरागढ़ के 25 गांव, नैनीताल के 24 गांव, उत्तरकाशी के 24 गांव, चमोली के17 गांव, देहरादून के 10 गांव, रुद्रप्रयाग के10 गांव और हरिद्वार के 2 गांव शामिल हैं.
दरअसल, प्रदेश के दूरस्थ और दुर्गम गांवों को मुख्य धारा से जोड़ने पर खास फोकस है. ऐसे में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पीएमजीएसवाई से अधिक से अधिक गांवों को लाभान्वित करने पर जोर दिया गया है. सीएम धामी ने दिसंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी, जिसके बाद 1,700 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली. अब प्रदेश में पीएमजीएसवाई सड़कों का लगातार विस्तार हो रहा है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार दूरदराज के सभी गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है. पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण से दूरस्थ क्षेत्रों की राह आसान होने के साथ ही पर्यटन, कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिली है.
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