वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनेगी उत्तराखंड की ज्योत्सना, ऑल इंडिया में मिली 30वीं रैंक
ज्योत्सना रावत का वायु सेना की एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में चयन हुआ है. ये पूरे प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाला है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 13, 2025 at 7:43 PM IST
बेरीनाग: सीमांत जिले पिथौरागढ़ की रहने वाली ज्योत्सना रावत ने उत्तराखंड का नाम रोशन किया है. ज्योत्सना रावत का वायु सेना की एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में चयन हुआ है. ज्योत्सना रावत को आल इंडिया रैंकिंग में 30वां स्थान मिला है. ये पल न सिर्फ पिथौरागढ़, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाला है.
ज्योत्सना रावत मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग विकासखंड के चौसाला गांव की रहने वाली है. ज्योत्सना 28 दिसंबर को एयरफोर्स अकादमी डुंडीगल हैदराबाद से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी. सैनिक पृष्ठभूमि में जन्मी ज्योत्सना के दादा गोपाल सिंह, ताऊ प्रेम सिंह और नाना खुशाल सिंह भी भारतीय सेना केी कुमाऊं रेजिमेंट में और पिता सुन्दर सिंह रावत ईएमई में पूर्व सूबेदार रहे हैं.
ज्योत्सना की स्कूली शिक्षा आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार कैंट से और स्नातक की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज से हुई हैं. ज्योत्सना की बड़ी बहन भावना इंफो एज में सर्विस कर रही है. उनका छोटा भाई दीपेश जेएनयू से एमसीए कर रहा है.
ज्योत्सना की इस उपलब्धि से पिता पूर्व सूबेदार सुन्दर सिंह रावत, माता गृहणी मीना रावत ने खुशी जताई है. ज्योति के चयन पर विधायक फकीर राम, पूर्व विधायक मीना गंगोला, ब्लाक प्रमुख संगीता चन्याल, ज्येष्ठ प्रमुख धीरज, नाना खुशाल सिंह, मोहन सिंह, श्याम सिंह, त्रिलोक सिंह, मामा महेश सिंह, प्रवीन सिंह, जग्गू, मंटू, पंकज, दीपक, हरजीत और गांव में उसने चाचा केदार सिंह रावत, साधो सिंह कार्की, जगत सिंह कार्की और गोविंद सिंह कार्की ने बेहद खुशी जताई है.
बता दें कि भारतीय वायु सेना में लड़कियां Flying Branch (Pilot) में शामिल हो सकती हैं. शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो 12वीं गणित और भौतिक विज्ञान में पास होना चाहिए. इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) न्यूनतम 60% अंक. B.E. / B.Tech (किसी भी शाखा में) न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए. वहीं आयु सीमा 20 से 24 वर्ष होना चाहिए. (व्यावसायिक पायलट लाइसेंस-CPL होने पर 26 वर्ष तक छूट). अभ्यर्थी की न्यूनतम हाइट 162.5 सेमी होनी चाहिए.
पढ़ें---
- जापान में उत्तराखंड के लाल का कमाल, पावर लिफ्टिंग में शशांक तड़ियाल जीते कई पदक
- उत्तराखंड के लिए गौरव का पल, श्रीनगर के मेजर दिग्विजय सिंह रावत होगे कीर्ति चक्र से सम्मानित
- उत्तराखंड के हितेश ने फिर से रच दिया इतिहास, दूसरी बार जीता 'खारदुंगला चैलेंज', देवभूमि का नाम किया रोशन
- नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर दिखेगा उत्तराखंड के लाल का जलवा, कैमरे से दिखाएगा जंगल की दुनिया