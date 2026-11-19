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धरने पर बैठे शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों का फूटा गुस्सा, खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से की भर्ती की मांग

मांगों को लेकर मुखर प्रशिक्षित बेरोजगार ( Photo-ETV Bharat )

उनका आरोप है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत पिछले तीन वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में भी शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है. शारीरिक शिक्षकों के मुताबिक, नियुक्ति से संबंधित पत्रावली पिछले तीन वर्षों से शासन स्तर पर लंबित है. अधिकारी और विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद कोई निर्णय नहीं हो पाया है. उन्होंने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री ने अपने निजी सचिव को पत्रावली मंगवाकर कैबिनेट में भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन कैबिनेट की बैठक होने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई सामने नहीं आई.