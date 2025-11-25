ETV Bharat / state

पेयजल निगम पर ₹2660 करोड़ की अनियमितता का आरोप, CM तक पहुंची शिकायत, विभाग ने नकारा

एडवोकेट विकेश नेगी द्वारा लगाए गए आरोप: शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि पेयजल निगम द्वारा वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कराए गए कार्यों का नियमानुसार CAG ऑडिट नहीं कराया गया. ठेकेदारों द्वारा GST की राशि का गबन किया गया, जिसकी वसूली नहीं की गई और सोर्स पर आयकर की कटौती नहीं की गई. इसके साथ ही विभाग द्वारा ठेकेदारों पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई, न ही देय ब्याज वसूल किया गया.

देहरादून: उत्तराखंड सैन्य धाम के निर्माण में तमाम अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले एडवोकेट विकेश नेगी ने अब सैन्य धाम का निर्माण कर रही कार्यदायी एजेंसी पेयजल निगम पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने इसकी जानकारी पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को भी दी है. विकेश नेगी ने केंद्रीय एजेंसी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के आधार पर पेयजल निगम पर कथित तौर पर आरोप लगाए हैं. वहीं, पेयजल निगम की ओर से इस आरोपों को निराधार बताया गया है.

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में शिकायतकर्ता ने लिखा है कि, उत्तराखंड पेयजल नियम द्वारा राज्य निधि को 2660.27 करोड़ रुपए (CAG के अनुसार) की हानि पहुंचाई गई है. इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी की गई है.

पेयजल निगम ने आरोपों को गलत ठहराया: वहीं, शिकायत के संबंध में पेयजल निगम एमडी रणवीर सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि, जिस तरह से निगम पर कथित तौर पर इतने बड़े घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है, यह बिल्कुल निराधार है. अगर इतना बड़ा विषय होता और वो भी CAG से जुड़ा, तो वह किसी से छिपता नहीं. निगम के अधिकारियों के संज्ञान में भी उनके द्वारा यह विषय लाया गया है और निर्देश दिए हैं कि इस विषय में यदि पूछा जाता है तो तथ्यों के साथ अपने जवाब तैयार रखें.

एडवोकेट विकेश नेगी द्वारा मुख्यमंत्री को लिखा गया शिकायती पत्र (PHOTO- VIKESH NEGI)

जानें क्या है पेयजल निगम का पक्ष:

जिस तरह से शिकायत में कहा गया है कि कुछ सालों में निगम द्वारा ऑडिट नहीं करवाया गया, तो यह संभव नहीं होता है. CAG का ऑडिट करने वाले लोग शुरुआत ही पुराने ऑडिट से करते हैं और जहां तक पूर्व ऑडिट हुआ रहता है, वहीं से अगला ऑडिट शुरू होता है. ऐसा संभव नहीं है कि किसी साल में ऑडिट ना हुआ हो.

- रणवीर सिंह, एमडी, पेयजल निगम -

अन्य जो आरोप एडवोकेट द्वारा कथित तौर पर लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर निगम के चीफ इंजीनियर संजय सिंह का कहना है कि इन आरोपों पर गंभीर होने से पहले हमें ऑडिट की प्रक्रिया को समझना जरूरी है. यदि कैग की रिपोर्ट में विभाग की कुछ अनियमितताएं होती तो इसको सामने आने से कोई नहीं रोक सकता. क्योंकि विधानसभा में भी इस समिति के अध्यक्ष विपक्ष के नेता होते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कैग की रिपोर्ट विधानसभा में लाना और न लाने में विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है. यह केंद्रीय संस्था अपने स्तर पर करती है.

कैसे होता है विभागों में CAG ऑडिट: CAG ऑडिट की प्रक्रिया क्या होती और कैसे यह ऑडिट पूरा होता है? इस पर पेयजल निगम के चीफ इंजीनियर संजय सिंह ने बताया कि CAG कई चरणों में ऑडिट करता है. उसके द्वारा कई तरह की शंकाएं इस ऑडिट के दौरान दर्शायी जाती है. निगम को उन शंकाओं को दूर करने का समय दिया जाता है.

आरटीआई से प्राप्त जिस सूचना के आधार पर ये कथित आरोप लगाए जा रहे हैं, वह बिल्कुल एक चार्जशीट यानी आरोप पत्र की तरह हैं. लेकिन आरोप पत्र के आधार पर कोई दोषी साबित नहीं होता है. जिस पर आरोप लगे हैं, उसे भी स्पष्टीकरण का मौका दिया जाता है. अगर जवाब संतोषजनक न मिले तो CAG उन आरोप को अपनी रिपोर्ट में ड्राफ्ट कर पब्लिश करता है. पब्लिश रिपोर्ट ही विधानसभा का हिस्सा होती है.

- संजय सिंह, चीफ इंजीनियर, पेयजल निगम -

संजय सिंह ने कहा कि, जब भी किसी विभाग में CAG ऑडिट करता है तो वह साल के उन महीने को विशेष तौर पर चिन्हित करता है जिस महीने में बजट आया हो या फिर सबसे ज्यादा लेनदेन हुआ हो. उस महीने के हर एक वाउचर को ऑडिट में चेक किया जाता है और इसी तरह से साल के अन्य महीनों में भी रेंडम वाउचर चेक किए जाते हैं. इस तरह से ऑडिट के पहले चरण में ऑडिट अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट बनाकर विभाग से कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी जाती है. इन जानकारियों के मिल जाने के बाद अन्य अधिकारी द्वारा दोबारा रिपोर्ट बनाकर, जिन बिंदुओं पर अब भी संतुष्टि वाले जवाब नहीं मिलते हैं, उन बिंदुओं को अलग-अलग कैटेगरी में रखते हैं और उसके बाद शासन स्तर पर CAG के अधिकारी और संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक होती है.

उस बैठक में इस ऑडिट रिपोर्ट पर समीक्षा की जाती है और इस समीक्षा के बाद भी यदि कोई प्वाइंट बच जाता है या फिर किसी सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो उसे CAG अपनी रिपोर्ट में ड्राफ्ट कर देता है. वही ड्राफ्ट विधानसभा तक पहुंचता है. उन्होंने कहा कि संबंधित मामले में जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, यह अधूरी रिपोर्ट है. इन सभी बिंदुओं पर विभाग द्वारा भी उत्तर दिया जा चुका है.

