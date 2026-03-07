ETV Bharat / state

उत्तराखंड में दो अफसरों को मिला IAS कैडर में प्रमोशन, एक को मरणोपरांत, DOPT ने जारी किया आदेश

देहरादून: उत्तराखंड में पदोन्नति कोटे के तहत PCS अफसर बंसीलाल राणा को पदोन्नति का लाभ मिला है. बंसीलाल राणा अब पदोन्नति के साथ ही IAS कैडर में पदोन्नत हुए हैं. हालांकि दो रिक्तियों के सापेक्ष दो अफसरों को IAS में प्रमोशन मिलने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन इसमें एक रिक्ति पर मरणोपरांत लाभ दिए जाने को UPSC ने कंसीडर किया है.

बंसीलाल राणा आईएएस कैडर में शामिल हो गए: उत्तराखंड में राज्य सिविल सेवा (PCS) से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नति का लंबे समय से इंतजार कर रहे अधिकारियों के लिए अहम फैसला सामने आया है. पदोन्नति कोटे के तहत पीसीएस अधिकारी बंसीलाल राणा को आईएएस कैडर में प्रमोशन मिल गया है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा जारी आदेश के बाद अब बंसीलाल राणा आधिकारिक तौर पर आईएएस कैडर में शामिल हो गए हैं.

दरअसल, राज्य में साल 2022 की रिक्तियों के सापेक्ष पीसीएस अधिकारियों की पदोन्नति का मामला काफी समय से लंबित चल रहा था. लंबे इंतजार के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति का रास्ता साफ किया.

पदोन्नति के लिए दो पद रिक्त थे: वर्ष 2022 में उत्तराखंड कैडर में पीसीएस से आईएएस में पदोन्नति के लिए दो पद रिक्त थे, जिन पर प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी की गई. उत्तराखंड शासन की ओर से इन रिक्तियों के लिए कुल सात पीसीएस अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे गए थे. इन नामों पर विचार करने के बाद सीनियरिटी के आधार पर दो अधिकारियों को चयनित किया गया. हालांकि इनमें से वरिष्ठता सूची में पहले स्थान पर रहे अधिकारी भगवत किशोर को मरणोपरांत पदोन्नति के लिए कंसीडर किया गया है.

मरणोपरांत पदोन्नति का लाभ दिया गया: भगवत किशोर का पूर्व में निधन हो चुका है, लेकिन चूंकि रिक्तियां वर्ष 2022 की थीं, इसलिए उनके नाम को प्रक्रिया में शामिल किया गया और उन्हें मरणोपरांत पदोन्नति का लाभ दिया गया. सीनियरिटी सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद पीसीएस अधिकारी बंसीलाल राणा को भी इस प्रक्रिया के तहत पदोन्नति का लाभ मिला है. डीओपीटी के आदेश जारी होने के साथ ही राणा अब आधिकारिक रूप से आईएएस कैडर में पदोन्नत हो गए हैं.