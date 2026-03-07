ETV Bharat / state

उत्तराखंड में दो अफसरों को मिला IAS कैडर में प्रमोशन, एक को मरणोपरांत, DOPT ने जारी किया आदेश

PCS अधिकारी बंसीलाल राणा आईएएस कैडर में शामिल हो गए है. वहीं भगवत किशोर को मरणोपरांत पदोन्नति के लिए कंसीडर किया गया है.

Etv Bharat
उत्तराखंड सचिवालय. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 7, 2026 at 5:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में पदोन्नति कोटे के तहत PCS अफसर बंसीलाल राणा को पदोन्नति का लाभ मिला है. बंसीलाल राणा अब पदोन्नति के साथ ही IAS कैडर में पदोन्नत हुए हैं. हालांकि दो रिक्तियों के सापेक्ष दो अफसरों को IAS में प्रमोशन मिलने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन इसमें एक रिक्ति पर मरणोपरांत लाभ दिए जाने को UPSC ने कंसीडर किया है.

बंसीलाल राणा आईएएस कैडर में शामिल हो गए: उत्तराखंड में राज्य सिविल सेवा (PCS) से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नति का लंबे समय से इंतजार कर रहे अधिकारियों के लिए अहम फैसला सामने आया है. पदोन्नति कोटे के तहत पीसीएस अधिकारी बंसीलाल राणा को आईएएस कैडर में प्रमोशन मिल गया है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा जारी आदेश के बाद अब बंसीलाल राणा आधिकारिक तौर पर आईएएस कैडर में शामिल हो गए हैं.

दरअसल, राज्य में साल 2022 की रिक्तियों के सापेक्ष पीसीएस अधिकारियों की पदोन्नति का मामला काफी समय से लंबित चल रहा था. लंबे इंतजार के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति का रास्ता साफ किया.

पदोन्नति के लिए दो पद रिक्त थे: वर्ष 2022 में उत्तराखंड कैडर में पीसीएस से आईएएस में पदोन्नति के लिए दो पद रिक्त थे, जिन पर प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी की गई. उत्तराखंड शासन की ओर से इन रिक्तियों के लिए कुल सात पीसीएस अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे गए थे. इन नामों पर विचार करने के बाद सीनियरिटी के आधार पर दो अधिकारियों को चयनित किया गया. हालांकि इनमें से वरिष्ठता सूची में पहले स्थान पर रहे अधिकारी भगवत किशोर को मरणोपरांत पदोन्नति के लिए कंसीडर किया गया है.

मरणोपरांत पदोन्नति का लाभ दिया गया: भगवत किशोर का पूर्व में निधन हो चुका है, लेकिन चूंकि रिक्तियां वर्ष 2022 की थीं, इसलिए उनके नाम को प्रक्रिया में शामिल किया गया और उन्हें मरणोपरांत पदोन्नति का लाभ दिया गया. सीनियरिटी सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद पीसीएस अधिकारी बंसीलाल राणा को भी इस प्रक्रिया के तहत पदोन्नति का लाभ मिला है. डीओपीटी के आदेश जारी होने के साथ ही राणा अब आधिकारिक रूप से आईएएस कैडर में पदोन्नत हो गए हैं.

सरकार ने तीन सालों की डीपीसी कराने की इच्छा जताई थी: वर्तमान में बंसीलाल राणा महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग में निदेशक के पद पर तैनात हैं और लंबे समय से प्रशासनिक सेवाओं में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं. हालांकि इस पदोन्नति प्रक्रिया में एक अहम पहलू यह भी रहा कि उत्तराखंड शासन ने वर्ष 2022 के साथ-साथ 2023 और 2024 की रिक्तियों को भी एक साथ शामिल करते हुए डीपीसी कराने की इच्छा जताई थी.

राज्य सरकार चाहती थी कि तीनों वर्षों की रिक्तियों को एक साथ भरकर लंबित पदोन्नतियों को निपटा दिया जाए. फिलहाल वर्ष 2022 की रिक्तियों के आधार पर ही पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की गई है. इस प्रक्रिया में भगवत किशोर को मरणोपरांत कंसीडर किए जाने का असर अन्य अधिकारियों पर भी पड़ा है.

नरेंद्र कुरियाल नहीं बन पाए आईएएस: वरिष्ठता सूची में आगे होने के बावजूद पीसीएस अधिकारी नरेंद्र कुरियाल को इस बार पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया. यदि भगवत किशोर को मरणोपरांत कंसीडर नहीं किया जाता तो संभावना थी कि नरेंद्र कुरियाल को भी आईएएस कैडर में पदोन्नति मिल सकती थी.

पदोन्नति की संभावनाएं अभी भी बनी हुई: मौजूदा स्थिति की बात करें तो वर्ष 2022 के सापेक्ष जो दो पद रिक्त थे, उन्हें अब भर दिया गया है. वहीं आने वाले वर्षों में पदोन्नति की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 के सापेक्ष दो पद और वर्ष 2024 के सापेक्ष चार पद अभी भी रिक्त हैं. इन रिक्तियों को भरने के लिए भविष्य में फिर से डीपीसी आयोजित की जाएगी, जिसके बाद अन्य पीसीएस अधिकारियों को भी आईएएस कैडर में पदोन्नति का अवसर मिल सकता है. अगले चरण में 2023 और 2024 की रिक्तियों के लिए डीपीसी जल्द आयोजित होती है तो कई और वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के लिए आईएएस बनने का रास्ता खुल सकता है.

पढ़ें---

TAGGED:

BANSILAL RANA PROMOTED
PCS TO IAS CADRE
PCS अफसर बंसीलाल राणा
PCS का प्रमोशन उत्तराखंड
UTTARAKHAND PCS OFFICER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.