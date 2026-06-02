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पीसीएस परीक्षा पास कर बेरीनाग के दो युवा बने अफसर, जानिये कैसी रही जर्नी

बेरीनाग: उत्तराखंड पीसीएस के आए परिणामों में बेरीनाग के सुकल्याड़ी निवासी राजकुमार डसीला ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में क्षेत्र का नाम रोशन किया है. पीसीएस परीक्षा 2024 के आए परिणामों में उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा को पास कर उप शिक्षा अधिकारी बनने में सफल रहे हैं. उनकी इस सफलता से बेरीनाग क्षेत्र में खुशी की लहर है.

सुकल्याड़ी के राजकुमार डसीला ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुकल्याडी से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की और हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा राजकीय इंटर कालेज बेरीनाग और बीएससी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेरीनाग से की है. दिल्ली में रहकर पिछले पांच वर्षों से लगातार कोचिंग और तैयारी कर था. तीसरे प्रयास में आज सफलता प्राप्त की है.

राजकुमार के पिता जगत सिंह डसीला भी पिछले वर्ष प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं. माता गीता डसीला गृहिणी हैं. बड़ा भाई नीरज डसीला ने प्रदेश के नीति आयोग मे कुछ समय नौकरी के बाद छोड़कर वर्तमान में स्वीजरलैंड की विदेशी कम्पनी में नोएडा में काम कर रहा है. राजकुमार के पिता सेवानिवृत्त शिक्षक जगत डसीला ने बताया कि बेटा शिक्षा विभाग में उप शिक्षा अधिकारी बनकर अब शिक्षा के विभाग को प्रदेश ऊंच स्तर पहुंचायेगा.राजकुमार ने इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरूजनों को दिया है.