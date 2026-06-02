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एसडीएम बनी सढौली गांव की काजल सैनी, झूम उठे गांव वाले, बधाई देने वालों का लगा तांता

काजल सैनी उत्तराखंड सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर सेवाएं दे रही थी. अब वह एसडीएम बन गई हैं.

KAJAL SAINI BECOMES SDM
एसडीएम बनी सढौली गांव की काजल सैनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 2, 2026 at 5:32 PM IST

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रुड़की: कहते हैं बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती, इसे झबरेड़ा कस्बा क्षेत्र के सढौली गांव की रहने वाली काजल सैनी ने सार्थक कर दिखाया है. काजल सैनी ने पीसीएस की परीक्षा पास कर ली है. काजव का चयन एसडीएम पद के लिए हुआ है.

हरिद्वार जिले के झबरेड़ा कस्बा क्षेत्र के एक छोटे से गांव सढौली की बेटी काजल सैनी ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर बड़ी सफलता हासिल की है. काजल का चयन (SDM) एसडीएम पद पर हुआ है. जिससे पूरे गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है. काजल की इस उपलब्धि से न केवल उसका परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है. फिलहाल काजल की सफलता पर उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. इतना ही नहीं उत्तराखंड सरकार में राज्यमंत्री श्यामवीर सैनी भी काजल के घर पहुंचे. उन्होंने काजल को ढेरों शुभकामनाएं दीं.

साधारण ग्रामीण परिवेश से निकलकर काजल ने एसडीएम बनने का सपना देखा और उसे साकार भी कर दिखाया. काजल ने पहले बीएमएस की पढ़ाई पूरी की. उसके बाद उत्तराखंड सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दीं. उनका लक्ष्य इससे और भी बड़ा था. जिसके बाद काजल ने लगातार मेहनत की. काजल की लगन और संघर्ष का नतीजा है कि आज उनका चयन एसडीएम पद पर हुआ है.

काजल की सफलता की खबर मिलते ही परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. उसके माता-पिता की आंखों में गर्व साफ दिखाई दिया. गांव के लोगों ने भी इसे पूरे क्षेत्र की उपलब्धि बताते हुए काजल को बधाई दी. काजल ने इस कामयाबी के लिए अपने माता-पिता, भाई और अपने दोस्तों का आभार जताया है.

इसी के साथ काजल की इस उपलब्धि पर उत्तराखंड सरकार में राज्यमंत्री श्यामवीर सैनी भी उनके घर पहुंचे. उन्होंने काजल को सम्मानित करते हुए कहा कि उनकी सफलता क्षेत्र की बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी. उन्होंने कहा काजल सैनी की यह सफलता उन युवाओं के लिए एक मिसाल है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं. गांव की बेटी का एसडीएम बनना आज पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बना हुआ है.

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