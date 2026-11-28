फाइलें लटकाने वाले अधिकारियों की खैर नहीं! PCB ने चार क्षेत्रीय अधिकारियों को थमाया नोटिस
PCB ने उद्योगों को पर्यावरणीय क्लीयरेंस देने और उनके लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए समय सीमा निर्धारित की है, फिर भी मामले पेंडिंग पड़े है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2026 at 6:22 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब पर्यावरणीय नियमों के साथ अपनी कार्यप्रणाली को लेकर भी सख्त हो गया है. रेड, ऑरेंज और येलो श्रेणी के उद्योगों को निर्धारित समय पर क्लीयरेंस और नवीनीकरण नहीं देने पर देहरादून, रुड़की, काशीपुर और हल्द्वानी के क्षेत्रीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. बोर्ड के सदस्य सचिव पराग मधुकर धकाते ने किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात कही है.
अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को लेकर सख्ती: उत्तराखंड में पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब अपने ही अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी सख्त हो गया है. स्थिति यह है कि एक तरफ पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उद्योगों को निर्धारित समय पर क्लीयरेंस और प्रमाण-पत्र जारी नहीं करने वाले अधिकारियों से भी जवाब मांगा जा रहा है.
उद्योगों को निर्धारित समय पर क्लीयरेंस और नवीनीकरण नहीं देने पर PCB ने देहरादून, रुड़की, काशीपुर और हल्द्वानी के क्षेत्रीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. #uttarakhand #pcb पूरी खबर का लिंक---https://t.co/lJFe4G57p5 https://t.co/UJLXOXk1PQ— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 28, 2026
निर्धारित समय सीमा में नहीं हो रहा काम पूरा: दरअसल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रेड, ऑरेंज और येलो श्रेणी के उद्योगों को पर्यावरणीय क्लीयरेंस देने और उनके लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए समय सीमा निर्धारित की हुई है. इसके बावजूद कई मामलों में निर्धारित समय तक उद्योगों को क्लीयरेंस और रिन्यूवल नहीं दिए जा रहे हैं. इसे गंभीरता से लेते हुए बोर्ड मुख्यालय ने देहरादून, रुड़की, काशीपुर और हल्द्वानी के क्षेत्रीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं.
खास बात यह है कि बोर्ड की कार्रवाई अब केवल उद्योगों तक सीमित नहीं है. हाल के दिनों में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वाले विभिन्न संस्थानों के खिलाफ भी सख्ती दिखाई गई है. नियमों का पालन नहीं करने और निर्धारित पर्यावरणीय मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले संस्थानों को लेकर बोर्ड ने कार्रवाई का रुख अपनाया है. ऐसे में अब बोर्ड ने अपने स्तर पर भी जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव पराग मधुकर धकाते के मुताबिक पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. वहीं उद्योगों से जुड़े प्रमाण-पत्र, एनओसी और अन्य जरूरी क्लीयरेंस जारी करने में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा. इस तरह के मामलों में लापरवाही सामने आने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी. इस सख्ती को पर्यावरणीय निगरानी के साथ विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है.
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