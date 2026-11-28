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फाइलें लटकाने वाले अधिकारियों की खैर नहीं! PCB ने चार क्षेत्रीय अधिकारियों को थमाया नोटिस

उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब पर्यावरणीय नियमों के साथ अपनी कार्यप्रणाली को लेकर भी सख्त हो गया है. रेड, ऑरेंज और येलो श्रेणी के उद्योगों को निर्धारित समय पर क्लीयरेंस और नवीनीकरण नहीं देने पर देहरादून, रुड़की, काशीपुर और हल्द्वानी के क्षेत्रीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. बोर्ड के सदस्य सचिव पराग मधुकर धकाते ने किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात कही है.

अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को लेकर सख्ती: उत्तराखंड में पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करने वाला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब अपने ही अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को लेकर भी सख्त हो गया है. स्थिति यह है कि एक तरफ पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उद्योगों को निर्धारित समय पर क्लीयरेंस और प्रमाण-पत्र जारी नहीं करने वाले अधिकारियों से भी जवाब मांगा जा रहा है.