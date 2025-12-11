ETV Bharat / state

विभागों के तहत छोटे अपराधों में कारावास नहीं अब सिर्फ भुगतना होगा अर्थदंड, पढ़ें पूरी खबर

देहरादून: विभागों के तहत छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, कानूनों में छोटी तकनीकी और प्रक्रियात्मक खामियों के लिए नागरिक दंड एवं प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने, कानूनों के अप्रचलित एवं अनावश्यक प्रावधानों को हटाये जाने को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. दरअसल, भारत सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश पर उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया है. जिसपर बुधवार को हुई धामी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है.

नियोजन विभाग ने प्रदेश में कुल 52 अधिनियम चिन्हित किए हैं. जिनमें सजा के प्रावधानों में बदलाव किया जाने हैं. पहले चरण में तमाम विभागों के सात कानूनों में बदलाव किया गया है. जिसके तहत कुछ कानून में जेल की सजा को कम किया गया है तो वहीं, तमाम कानूनों में जेल की सजा को हटा दिया गया है. हालांकि, ये जरूर है कि जुर्माने की राशि में काफी अधिक बढ़ोतरी का प्रावधान किया गया है. इस अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि अर्थदंड की राशि में हर तीन साल में 10 फीसदी की वृद्धि की जाएगी.

जीवन और व्यापार को आसान बनाने के लिए विश्वास आधारित शासन को और अधिक बढ़ाने के लिए अपराधों को गैर-आपराधिक बनाने और तर्कसंगत बनाने के लिए पहले चरण में सात अधिनियमों में संशोधन करने के लिए अध्यादेश लगाया गया है. उत्तराखंड के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया है. ऐसे में यह अध्यादेश उत्तराखंड राज्य में लागू हो गया है. ऐसे में इस अध्यादेश का पहले के किसी भी मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.