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उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के अध्यक्ष को जबरन उठाने का मामला, HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष प्रभात ध्यानी को ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 19 जुलाई की शाम को पुलिस द्वारा नियमों के विरुद्ध जाकर उन्हें रेल के डिब्बे से जबरन उठाकर उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ती रविंद्र मैठानी और न्यायमूर्ती सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों से चार सप्ताह मे जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर की तिथि नियत की है.

सुनवाई पर आज राज्य सरकार ने घटना की स्थिति से अवगत कराया कि पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 के तहत कार्यवाही की है. वे छात्रों और सीजेपी के दिल्ली प्रोटेस्ट में प्रतिभाग करने जा रहे थे. इस संबंध मे दिल्ली पुलिस ने सभी राज्यों को एक नोटिस जारी कर कहा था कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होने को आ रहा है उन्हें वे राज्य अपने ही बॉर्डर एरिया पर रोक दें. इस पर कोर्ट ने सरकार से कई सवाल किये.

कोर्ट ने पूछा किस नियम के तहत किस अपराध के लिए उन्हें रेल से उठा लिया. आपको कैसे पता कि वे प्रोटेस्ट मे शामिल होने जा रहे थे. क्या यह नागरिकों कि स्वतन्त्रता का हनन नहीं है। जो कहीं आ जा नहीं सकते?

मामले के अनुसार उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय सचिव लाल मणि ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष प्रभात ध्यानी सोनम वांगचुक के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए ऋषिकेश से दिल्ली जा रहे थे. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली थी. जिसमें बताया उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी के लोग छात्रों की शिक्षा की मांग और सोनम वांगचुक के समर्थन में भाग लेने जा रहे हैं. तभी उन्हें ऋषिकेश रेलवे स्टेशन में उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में ले लिया.