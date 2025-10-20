दीपावली की सुबह बेटे ने किया मां का मर्डर, चाकू से रेता गला, उत्तराखंड रहने वाले है परिवार
चंडीगढ़ से सनसनीखेज खबर सामने आया है. यहां उत्तराखंड मूल के व्यक्ति पर मां की हत्या का आरोप लगा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 20, 2025 at 1:42 PM IST
देहरादून: चंडीगढ़ में उत्तराखंड मूल की महिला की हत्या हो गई. आरोपी ने महिला का गला कटा है. महिला की हत्या का आरोपी कोई और नहीं, बल्कि मृतका का बेटा ही है. वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी बेटा फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है. परिवार मूल से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का रहने वाला है. ये पूरा मामला चंडीगढ़ के सेक्टर 40 का है.
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला है परिवार: मृतका का शिनाख्त सुशीला नेगी (39) मूल निवासी बरसी भटौली पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक घटना सोमवार 20 अक्टूबर दीपावली के दिन सुबह की है. बताया जा रहा है कि सेक्टर 40 में सुशीला नेगी के पड़ोसियों की उनके घर से कुछ चिल्लाने की आवाज आई. शोर-शराबे की आवाज सुनकर पड़ोसी सुशीला नेगी के घर पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था.
मां की हत्या कर बेटा फरार: इसके बाद लोग छत के रास्ते घर में दाखिल हुए तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए. क्योंकि घर में 39 साल की सुशीला नेगी का खून से लथपथ हालत में शव पड़ा हुआ था. लोगों के आने से पहले सुशीला नेगी का बेटा रवि फरार हो चुका था. पड़ोसियों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी.
आरोपी की पत्नी और बेटी अगल रहती है: पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल और मौके से साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने बताया कि आरोपी पंजाब यूनिवर्सिटी का मुलाजिम है. आरोपी पत्नी और बेटी अलग रहती हैं. छह महीने पहले ही आरोपी रवि अपनी मां सुशीला नेगी के पास चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में रहने वाला था.
पुलिस ने बताया कि आरोपी वारदात में प्रयोग किया गया चाकू भी अपने साथ ले गया. पुलिस ने इस मामले में टीमें गठित कर दी हैं. पुलिस का कहना है कि मृत महिला के बड़े बेटे और आरोपी रवि की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है. आरोपी को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा. आरोपी मानसिक तौर पर परेशान है.
वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सुबह सात बजे करीब उन्हें महिला के घर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी. जब वे मौके पर पहुंचे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था. वे छत के रास्ते अंदर पहुंचे तो वहां खून से लथपथ सुशीला का शव फर्श पर पड़ा था. आरोपी ने गला चाकू से रेता था, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई.
