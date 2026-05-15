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नर्सिंग बेरोजगारों ने फिर भरी हुंकार, सरकार को घेरा, मुकदमों पर भी दिया बयान

एकता मंच से जुड़े सदस्यों ने कहा कि यह मंच एक सामाजिक संगठन है, और यहां किसी पार्टी विशेष की राजनीति नहीं होती है.

UNEMPLOYED NURSES PROTEST
नर्सिंग एकता मंच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 15, 2026 at 7:51 PM IST

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देहरादून: नर्सिंग एकता मंच ने कहा उनके मुद्दे पर राजनीति न की जाए. वह मुद्दा किसी दल विशेष का नहीं बल्कि बेरोजगारों के हितों से जुड़ा है. आंदोलन के बाद कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत चार नर्सिंग अभ्यर्थियों पर हुए मुकदमों पर भी उन्होंने कहा उनके खिलाफ जो भी मुकदमा लिखा गया है, उसमें सत्यता नहीं है.

नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर ने बताया पिछले 160 दिनों से वर्षवार भर्ती को लेकर नर्सिंग कर्मी अपने अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे. इस दौरान धरना, रैली, कैंडल मार्च ,सचिवालय घेराव मुख्यमंत्री आवास घेराव करके उन्होंने अपनी मांगों के निस्तारण को लेकर आवाज उठाई. दुर्भाग्यवश सरकार का कोई प्रतिनिधि आंदोलनकारियों का हाल-चाल जानने तक नहीं आया.

उन्होंने स्पष्ट किया किसी बेरोजगार पीड़ित और संघर्षरत युवाओं के साथ खड़ा होना राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण होता है. उन्होंने इस आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताने वालों से आग्रह किया है कि अगर किसी की आवाज उठाना राजनीति है तो ऐसी राजनीति हर जनप्रतिनिधि को करनी चाहिए. जिससे आम जनता को लाभ मिल सके. यह किसी एक क्षेत्र, राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है बल्कि यह पूरे उत्तराखंड के नर्सिंग अभ्यर्थियों और बेरोजगार युवाओं का मुद्दा है. जिसमें प्रदेश के लगभग सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल हैं.

एकता मंच से जुड़े सदस्यों ने कहा कि यह मंच एक सामाजिक संगठन है, और यहां किसी पार्टी विशेष की राजनीति नहीं होती है. हम पहले दिन से ही कहते आए हैं कि जो भी हमारे न्याय संगत आंदोलन के समर्थन में आएगा उसका सम्मान किया जाएगा. चाहे वह किसी भी दल संगठन या विचारधारा से जुड़ा हो. सबने एक बार फिर आग्रह किया है कि आंदोलन को राजनीति रंग देने की बजाय हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके.

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