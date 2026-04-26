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श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी में डूबा हैदराबाद का छात्र, NIT श्रीनगर से कर रहा था बीटेक

पौड़ी: श्रीनगर गढ़वाल में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) उत्तराखंड का एक छात्र रविवार शाम अलकनंदा नदी में नहाते समय तेज बहाव की चपेट में आकर लापता हो गया. घटना के बाद से पुलिस, जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन देर शाम तक छात्र का कोई सुराग नहीं मिल पाया था.

तेलंगाना का रहने वाला था छात्र: जानकारी के मुताबिक, तेलंगाना के हैदराबाद का बीटेक कंप्यूटर साइंस तृतीय वर्ष का छात्र आनंद सोहन (उम्र 23 वर्ष) अपने चार दोस्तों के साथ अलकनंदा नदी किनारे घूमने गया था. बताया जा रहा है कि शाम करीब चार बजे सभी दोस्त नदी में नहाने के लिए उतर गए. इसी दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और बहाव तेज हो गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आनंद सोहन नदी के बीच की ओर चला गया, जहां पानी का दबाव ज्यादा था. तेज बहाव के कारण वो संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते धारा में बहने लगा. साथ मौजूद दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की और शोर मचाकर आसपास के लोगों को भी बुलाया, लेकिन कुछ ही पलों में वो गहरे पानी में समा गया और नजरों से ओझल हो गया.