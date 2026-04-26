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श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा नदी में डूबा हैदराबाद का छात्र, NIT श्रीनगर से कर रहा था बीटेक

श्रीनगर गढ़वाल में एनआईटी उत्तराखंड का छात्र नहाते समय अलकनंदा नदी में डूब गया.अभी तक पता नहीं चल पाया है.वो हैदराबाद का रहने वाला था.

Uttarakhand NIT student Drowned
रेस्क्यू अभियान (फोटो सोर्स- SDRF)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 26, 2026 at 10:51 PM IST

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पौड़ी: श्रीनगर गढ़वाल में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) उत्तराखंड का एक छात्र रविवार शाम अलकनंदा नदी में नहाते समय तेज बहाव की चपेट में आकर लापता हो गया. घटना के बाद से पुलिस, जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन देर शाम तक छात्र का कोई सुराग नहीं मिल पाया था.

तेलंगाना का रहने वाला था छात्र: जानकारी के मुताबिक, तेलंगाना के हैदराबाद का बीटेक कंप्यूटर साइंस तृतीय वर्ष का छात्र आनंद सोहन (उम्र 23 वर्ष) अपने चार दोस्तों के साथ अलकनंदा नदी किनारे घूमने गया था. बताया जा रहा है कि शाम करीब चार बजे सभी दोस्त नदी में नहाने के लिए उतर गए. इसी दौरान अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और बहाव तेज हो गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आनंद सोहन नदी के बीच की ओर चला गया, जहां पानी का दबाव ज्यादा था. तेज बहाव के कारण वो संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते धारा में बहने लगा. साथ मौजूद दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की और शोर मचाकर आसपास के लोगों को भी बुलाया, लेकिन कुछ ही पलों में वो गहरे पानी में समा गया और नजरों से ओझल हो गया.

Uttarakhand NIT student Drowned
घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम और अन्य छात्र (फोटो सोर्स- SDRF)

अभी तक नहीं चल पाया कुछ पता: घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आया. नायब तहसीलदार श्रीनगर कैलाश रवि के नेतृत्व में पुलिस, जल पुलिस और राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. टीमों ने देर शाम तक नदी किनारे और संभावित स्थानों पर खोजबीन की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी.

"अलकनंदा नदी का बहाव अत्यधिक तेज होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. सोमवार सुबह से गोताखोरों की मदद से फिर से सर्च अभियान तेज किया जाएगा और नदी के निचले इलाकों में भी तलाश की जाएगी."-कुलदीप सिंह, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली श्रीनगर

घटना की जानकारी छात्र के परिजनों को दे दी गई है, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. वहीं, संस्थान परिसर में भी इस घटना से शोक का माहौल बना हुआ है. प्रशासन ने आम नागरिकों और युवाओं से अपील की है कि गर्मी के मौसम में नदी-नालों में नहाते समय विशेष सावधानी बरतें. खासकर तेज बहाव और गहराई वाले क्षेत्रों में जाने से बचें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है.

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